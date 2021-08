Anchetă în SUA, după ce o sticlă de whisky de 5.800 de dolari oferită de japonezi lui Mike Pompeo a dispărut

O notă din 22 iulie a Biroului Șefului de Protocol din Departamentul de Stat, pe care care apar darurile primite de angajații federali de la guverne străine în 2019, arată că băutura a fost donată de guvernul japonez lui Pompeo pe 24 iunie 2019.Pe această notă, ce va fi publicată joi în Registrul Federal, darul este trecut cu ”amplasament necunoscut”. ”Departamentul cercetează situația și are o anchetă în desfășurare”, se spune într-o notă de subsol.Investigația a fost dezvăluită prima oară de New York Times, care a explicat că oficialii americani pot păstra cadourile care sunt evaluate la mai puțin de 390 de dolari, iar dacă vor să le păstreze pe cele peste această valoare trebuie să le cumpere.Întrebat despre acest subiect, avocatul lui Pompeo, William Burk, a spus că ”domnul Pompeo nu-și amintește să fi primit sticla de whiskey și nu are nicio idee despre ce s-a întâmplat cu ea. Nu știe nici de ancheta privind locul unde se află aceasta”.Două surse New York Times au spus că guvernul SUA nu a fost plătit pentru sticlă, iar Departamentul de Stat a cerut inspectorului său general să afle ce s-a întâmplat cu ea.Articolul NYT spune că este neclar dacă Pompeo chiar a primit băutura, în condițiile în care era în Arabia Saudită pe 24 iunie 2019, când oficialii japonezi au oferit-o Departamentului de Stat.Pompeo a avut funcția de secretar de stat până pe 20 ianuarie, câdn Donald Trump a plecat de la Casa Albă. Mike Pompeo este considerat unul dintre cei câțiva republicani cu ambiții prezidențiale pentru 2024, deși el nu a confirmat acest lucru.