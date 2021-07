Ambasadorul Germaniei, la final de mandat: Românii au fost foarte deștepți în ultimii patru ani și jumătate. Am avut momente de satisfacție, care li se datorează. Nu am niciciun regret

Mai este nevoie de protejarea statul de drept de către ambasadele UE?

Românii au succes în străinătate

Nu am niciun regret

”A fost uneori un drum cu obstacole, dar dacă ne uităm înapoi la acești patru ani și jumătate chiar, de când am avut onoarea și plăcerea să lucrez în această țară, am văzut clar o traiectorie pozitivă. Am început în 2017, într-o perioadă destul de dificilă, când se lupta pentru valorile europene, se făceau eforturi să nu se ajungă la subminarea statului de drept, era și lupta împotriva corupției, nu erau timpuri ușoare. Dar astăzi avem o altă Românie, un guvern care dorește aceste valori europene, o mare reușită pe care aș vrea să o subliniez sunt alegerile europene din 2019, când un număr uriaș de oameni, mulți dintre ei tineri, cei care au avut pentru prima oară în viața lor dreptul să voteze, au mers să voteze pentru Europa și au transmis acest semnal foarte puternic. Mă uit în urmă și sunt foarte fericit că văd o traiectorie foarte pozitivă și plec din țară într-un moment în care simt că a reușit să facă foarte multe”, a declarat ambasadorul.Întrebat de ce este nevoie de sprijinul ambasadelor UE în protejarea statului de drept, Cord-Meier Klodt a comentat că, în opinia sa, această etapă a fost depășită, întrucât societatea românească a trecut acest test specific democrațiilor tinere.”Aș crede că nu mai este nevoie acum, pentru că așa cum am spus, vedem un angajament clar pentru aceste valori. Societatea de aici și viața politică au trecut testul, apropo, unul dintre acele teste prin care trece de regulă orice democrație relativ tânără. Aș putea să-ți vorbesc despre lucruri asemănătoare din Germania, de acum câteva zeci de ani și consider că acesta este un test foarte puternic. La acel moment, noi am simțit că doar să stăm deoparte și să fim observatori nu este suficient. Pentru unii dintre noi, parteneri europeni și transatlantici care împărtășesc aceleași valori, nu înseamnă interferență în afacerile interne, ci mai degrabă o mână de ajutor pentru apărarea valorilor comune, pentru interesului comun”, a declarat diplomatul german.Ambasadorul mărturisește că unul dintre lucrurile pe care le-a apreciat este faptul că România este o țară ”colorată și bogată”, cu oameni flexibili și adaptabili care contribuie deja foarte mult la Europa.”Știi, unul dintre motivele pentru care îmi place timpul pe care l-am petrecut aici, în România, este și faptul că există un fel de complementaritate a puterilor noastre și poate și a slăbiciunilor noastre. Puterea pe care o găsesc aici în România este reprezentată de oamenii foarte flexibili, adaptabili, capabili să vorbească limbi străine, românii au succes în alte țări europene, poate că uneori vă regretați diaspora, pentru că este forță de muncă de care ați avea nevoie aici, dar, din nou, asta este Europa. Dar faptul că au atât succes arată această adaptabilitate, aveți o țară cu o diversitate mare, 19 minorități, inclusiv cea germană, care are propriul impact asupra întregii istorii a țării. Asta este ceea ce chiar admir și cred că este o putere mare. Uneori, când vrei să-ți proiectezi interesele pe termen lung ai nevoie de o abordare strategică, nu trebuie să lucrezi pentru acum sau pentru mandatul unui singur guvern, ai nevoie de o perspectivă mai largă și cred că aceasta este puterea pe care o au germanii. Combinația dintre cele două poate face o Europă perfectă, deci aș spune că pentru mine, România nu este alb și negru, cu siguranță nu este gri, este colorată, bogată, așa am experimentat eu țara și oamenii de aici. Aș concluziona toate acestea spunând că România contribuie deja foarte mult la Europa și dacă și face o strategie care să pună aceste calități la profilul ei, într-o Europă mai puternică, ar fi chiar mai bine.”.În plus, România este deja văzută ca un pilon de stabilitate în domeniul securității, pentru întreaga regiune sud-est europeană.La final de misiune, diplomatul spune că nu are niciun regret, ci doar satisfacție care se datorează românilor.”Nu ştiu dacă sună a lipsă de modestie, dar aş spune că nu, nu am niciun regret. Sunt cumva recunoscător că încă de la început am avut intuiţia corectă că aceasta este o misiune foarte specială, într-un moment special în timp, în care va trebui să fac ceva mai mult decât ceea ce aş fi făcut în mod obişnuit, ca să fac treabă bună. Adică, nu doar să observ, dar să trec şi la acţiune, la o parte mai activă. Am simţit că datorez asta acestei societăţi foarte active, dar şi intereselor noastre comune, europene. Am luat deciziile corecte de la început şi acesta a fost norocul meu sau o intuiţie şi toate celelalte, cumva, au urmat din aceste decizii. Apoi am avut aceste momente cu adevărat satisfăcătoare, care se datorează integral românilor care, din perspectiva mea, au fost foarte deştepţi în aceşti patru ani şi jumătate de câte ori a fost cazul să îşi exprime părerile: la alegerile europarlamentare, la referendumul pentru familia tradiţională, am simţit mereu că îşi asumă o parte activă în ceea ce se întâmpla şi le-am înţeles motivele”, a conchis el.