Bani pentru ”perdelele” lui Boris Johnson. Ce urmează în ancheta renovării apartamentului

Deși a negat tot timpul că ar fi încălcat codul etic și legea electorală în afacerea finanțării lucrărilor de renovare a apartamentului său, precizând că a suportat personal costurile, Boris Johnson nu a negat și faptul că ar fi primit la un moment dat o donație de 58.000 de lire sterline, relatează The Guardian . Donația ar fi venit din partea unui finanțator al partidului conservator, David Brownlow.Problema este că o astfel de tranzacție nu apare în registru. Donațiile sunt permise de legea electorală, cu condiția ca ele să fie declarate public. Comisia Electorală este instituția care verifică aceste donații și respectarea prevederilor de finanțare a partidelor sau politicienilor.Odată anunțată demararea anchetei, comisia ar urma să treacă la audieri. Fostul strateg și consilier al premierului Domminic Cummings (cel care ar fi stat în spatele scurgerilor de informații privind întreaga afacere) va fi, cel mai probabil, audiat de către comisie.Cummings a spus că premierul însuși i-a spus anul trecut că are un plan secret de colectare a donațiilor pentru renovarea apartamentului. Totuși, el a negat că ar fi scurs în presă capturi ale unor mesaje private compromițătoare ale premierului, dar a spus că e gata oricând să ofere detalii sub jurământ, calificând drept lipsit de etică comportamentul lui Johnson.Premierul însuși ar putea fi chemat la audieri pentru a da lămuriri. Comisia ar putea să-l oblige să-i pună la dispoziție schimbul de mailuri și mesaje și să dispună o amendă de 20.000 de lire sterline.