Temutul GRU, în spatele exploziei de la depozitul de muniție din Cehia / Ce urmărea operațiunea care a implicat și otrăvirea unui traficant de arme bulgar (Bellingcat)

Conexiunea bulgară

Războiul din Donbas

În timpul unei convorbiri telefonice avute luni cu președintele francez Emmanuel Macron, Vladimir Putin „a comentat asupra stării actuale a relațiilor ruso-cehe, subliniind natura absurdă a acuzațiilor Pragăi împotriva Rusiei”, potrivit unui comunicat remis de Kremlin și citat de Euractiv „Există o bănuială bine întemeiată cu privire la implicarea unor ofiţeri ai serviciului de informaţii rus GRU, unitatea 29155, în explozia depozitului de muniţii din zona Vrbetice”, (circa 300 de kilometri sud-est de Praga), a declarat premierul Andrej Babiš într-o scurtă intervenţie televizată.Bărbații au fost de asemenea identificați drept suspecți în cazul de otrăvire din 2018 a fostului agent dublu Serghei Skripal și a fiicei sale în orașul englez Salisbury.Autoritățile cehe afirmă că explozia din 2014 era planificată să aibă loc în Bulgaria, nu în Cehia.Emilian Gebrev alături de fostul premier bulgar Boiko Borisov (FOTO: Nikolay Doychinov / AFP / Profimedia Images)Gebrev, fiul său Hristo și încă o persoană au fost victimele unei tentative de otrăvire în 2015 cu ceea ce s-a dovedit a fi Noviciok, agentul neurotoxic folosit și în otrăvirea disidentului rus Alexei Navalnîi, a lui Skripal și a fiicei sale, și a altor persoane considerate incomode de către Kremlin.Însă procurorii bulgari au deschis o anchetă asupra otrăvirii lui Gebrev de abia în luna ianuarie a anului trecut ca urmare a unor dezvăluiri a site-ului de investigații Bellingcat, jurnaliștii de la această publicație descoperind similarități între acest caz și otrăvirea lui Skripal care a avut loc 3 ani mai târziu.Bellingcat a publicat luni o altă investigație care susține ipoteza că exploziile din 2014 din Cehia făceau parte dintr-o operațiune extinsă a temutului GRU, serviciul secret al armatei ruse ce avea scopul de a perturba capacitățile Ucrainei de a procura arme și muniții necesare apărării în conflictul separatist din estul țării.Potrivit Bellingcat, operațiunea pare să fi fost inițiată la scurt timp după luna iulie din 2014 când autoritățile ruse au subordonat controlului central și supervizării militare a GRU diferitele grupuri militante din regiunea Donbas din estul Ucrainei.Misiunea, care pare să fi fost efectuată de subunitatea 29155 a GRU responsabilă de subversiuni și sabotaj, a inclus mai multe operațiuni conexe printre care și cele ce au rezultat în exploziile din Cehia, tentativa de asasinare a lui Emil Gebrev și, tot mai probabil, cel puțin o explozie care a avut loc la un depozit de muniții din Bulgaria la jumătatea anului 2015.Această ipoteză este coroborată de suprapunerea echipei de sabotaj din operațiunile desfășurate în Cehia și Bulgaria, de misiunile conexe ale membrilor echipei din cele două țări și de legăturile ambelor operațiuni cu EMCO, compania lui Gebrev care a avut un rol important în strategia de apărare a Ucrainei în 2014 și la începutul lui 2015.În plus, înregistrări privind apelurile telefonice analizate de jurnaliștii de la Bellingcat arată că mai mulți membri ai unității 29155 au comunicat activ în 2014 și 2015 cu ofițeri militari ruși din regiunea Donbas precum și cu comandanți ai separatiștilor locali care luptă împotriva guvernului de la Kiev.Soldat ucrainean în regiunea Donbas din estul țării (FOTO: STR / AFP / Profimedia Images)EMCO a confirmat pentru Bellingcat că a vândut Ucrainei muniție din gama de 120 până la 152 mm între decembrie 2014 și februarie 2015 pe baza unui contract semnat la 10 noiembrie 2014.Sursele Bellingcat afirmă că EMCO este una dintre cele două companii din Uniunea Europeană specializate în producția de muniții de ultimă generație care să fie compatibile cu arme din perioada sovietică, mai ales când vine vorba de cele cu calibru mare.Potrivit uneia dintre surse, „cealaltă companie era practic sub control rusesc” ceea ce însemna că Ucraina putea importa muniții străine doar de la compania EMCO al lui Gebrev.Jurnaliștii de la Bellingcat scriu că minim 6 agenți sub acoperire ai GRU din unitatea 29155, printre care și comandantul acesteia și doi ofițeri ce pretindeau că sunt diplomați, au fost trimiși în Europa Centrală pentru a asigura ducerea la îndeplinire a misiunii.Investigatorii bulgari sunt convinși că pe 28 aprilie 2014 unul dintre ofițerii GRU a aplicat o substanță de tipul Noviciok pe portierele mașinilor folosite de Gebrev și directorul de producție al EMCO. Se crede că fiul lui Gebrev a fost expus accidental la substanță după ce a intrat în contact cu mașina tatălui său în ziua respectivă.Cel puțin doi dintre membrii operațiunii, Alexandr Mișkin și Anatolyi Cepiga, au primit cea mai înaltă distincție a statului rus - Erou al Rusiei - și cel puțin alți 4 au primit apartamente gratuite din partea guvernului la scurt timp după încheierea misiunii.