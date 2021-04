SUA: Vedeta transgender Caitlyn Jenner își anunță candidatura pentru postul de guvernator al Californiei

"Sunt un autentic câștigător și singura care poate pune capăt mandatului dezastruos" al guvernatorului democrat Gavin Newsom, a adăugat celebritatea transgender și activistă republicană de mult timp.





Jenner a jucat fotbal american la colegiu pentru echipa Graceland Yellowjackets înainte de a suferi o accidentare la genunchi, ce a necesitat o intervenție chirurgicală. Convins să încerce decatlonul de L. D. Weldon, antrenorul decatletului olimpic Jack Parker, cariera de 6 ani a lui Jenner a culminat prin victoria la Olimpiada de vară din 1976 de la Montreal, reușind un al treilea record mondial succesiv și devenind faimoas ca „un erou complet american”.



Acesta a primit titlul neoficial din partea presei americane de „cel mai mare sportiv din lume”. Succesul i-a permis Jenner să aibă o carieră în televiziune, film, scris, automobilism și afaceri.



Jenner are șase copii cu trei soții succesive - Chrystie Crownover, Linda Thompson și Kris Jenner - și, din 2007, a apărut în reality show-ul ”Keeping Up with the Kardashians” cu Kris și fiicele lor Kendall și Kylie Jenner, precum și cu ceilalți copii ai lui Kris, Kourtney, Kim, Khloé și Rob Kardashian.



„Sunt o câștigătoare”, a spus într-o declarație fostul decatlet încoronat la Montreal în 1976, care își va lansa oficial campania „în următoarele săptămâni”.