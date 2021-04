Femeia care ar putea fi următorul cancelar al Germaniei, după epoca Merkel

Luni, Partidul Verzilor a desemnat-o pe Annalena Baerbock, 40 de ani, pentru postul ocupat de 16 ani de Angela Merkel (CDU). Cel mai probabil, Baerbock va fi și singura femeie din cursa electorală din toamnă.Mai mult, percepuți odinioară ca o adunătură haotică de bărboși hippie în sandale, verzii au toate șansele să intre la guvernare după alegerile legilsative din septembrie. În contextul în care conservatorii sunt în derivă după epoca Angela Merkel, divizați de dispute interne legate de propriul candidat, Partidul Verzilor ar putea deveni chiar vioara întâi în următoarea coaliției de guvernare, ceea ce ar însemna că Annalena Baerbock ar putea fi viitorul cancelar al Germaniei.Deja a fost comparată cu tinere care au ajuns să fie lideri politici și să conducă guvernele din țări ca Noua Zeelandă sau Finlanda.Baerbock s-a născut în 1980, adică exact în anul în care a fost înființat partidul pe care îl reprezintă. Părinții ei obișnuiau să o iau la demonstrații împotriva luptei pentru înarmare nucleară. Ea însăși își descrie copilăria ca o combinație între tunuri cu apă îndreptate spre protestatari și prăjituri făcute în casă, o combinație între confortul clasei de mijloc și radicalism care sintetizează mișcarea verzilor și explică de ce este aceasta este atât de atractivă astăzi.Potrivit sondajelor de opinie evocate de BBC, Partidul Verzilor are 22% din voturi, plasându-se pe locul al doilea după creștin-democrații conduși până nu demutl de Angela Merkel.Conservatorii au picat de la 40% cât aveau vara trecută la 29%, pe fondul criticilor legate de gestionarea pandemiei de coronavirus, acumulate între timp. În unele sondaje de opinie, CDU are chiar sub 29%. Centru-stânga SPD este undeva la mijlocul clasamentului, în vrme ce alte partide au în jur de sau sub 10%.