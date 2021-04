Alexei Navalnîi a fost transferat în unitatea medicală a coloniei penale cu febră ridicată (presa rusă)

Ziarul a publicat informația citând Serviciul Federal al Penitenciarelor din Rusia (FSIN) la câteva ore după ce Navalnîi a scris într-o postare pe Instagram că are o tusă puternică și o temperatură de 38,1 grade Celsius.„Condamnatul a fost transferat la unitatea medicală și sanitară unde se află sub supravegherea personalului medical”, a anunțat FSIN, potrivit Izvestia.Publicația a mai scris că Navalnîi, care nu a ieșit din greva foamei în care a intrat săptămâna trecută pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale, prezintă „simptome ale unei probleme respiratorii, cel mai notabil fiind o febră ridicată”.Izvestia mai notează că acesta a fost testat și pentru coronavirus și că FSIN a respins acuzațiile disidentului potrivit cărora la colonia penală ar exista un focar de tuberculoză, serviciul afirmând că întregul bloc ar fi fost carantinat la apariția primului caz.Navalnîi execută o condamnare la închisoare de doi ani și jumătate în colonia penală din satul Pokrov, reginea Vladimir, aflată la 100 de kilometri est de Moscova.Colonia Penală Numărul 2 este cunoscută pentru condițiile sale dure și a fost descrisă ca fiind una dintre cele mai rele închisori din Rusia.Navalnîi a fost arestat la întoarcerea sa în Rusia în luna ianuarie a acestui an și a fost condamnat la scurt timp după pentru încălcarea termenilor cauțiunii sale în perioada în care s-a aflat în comă iar apoi în convalescență în Germania.Acesta a anunțat săptămâna trecută că a intrat în greva foamei pentru a i se acorda îngrijiri medicale adecvate după ce timp de mai multe săptămâni a suferit de dureri de spate și senzație de amorțeală în unul din picioare.