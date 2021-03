Olanda: O scriitoare olandeză renunță să mai traducă opera Amandei Gormans, după acuzații că a fost ales un translator alb și nu unul de culoare

Marieke Lucas Rijneveld, devenită anul trecut cel mai tânăr laureat al premiului internațional Booker pentru romanul său "The Discomfort of Evening", a fost aleasă pentru a traduce opera lui Gorman de editura olandeză Meulenhoff.Dar, după ce un val de critici a apărut în Olanda pentru ca a fost aleasă o traducătoare albă, Marieke Lucas Rijneveld, care folosește pronumele nonbinar "iel", și-a anunțat demisia din postul de traducător al operei lui Gorman "The Hill We Climb"."Inima și mintea mea sunt încă pline de evenimentele din aceste ultime zile", a scris luni seara, pe Twitter, Marieke Lucas Rijneveld, 29 de ani, adăugând că vrea să publice un poem legat de polemica din ultima perioadă, intitulat "Poezia unește, reconciliază și vindecă."Alegerea ca traducător a lui Marie Lucas Rijneveld - al cărei roman descrie efectele unei tragedii asupra unei familii de crescători de vite, din punctul de vedere al unei fete - a declanșat reacții critice pe rețelele sociale din Olanda.Militanta Janice Deul, care este de culoare, a vorbit despre o "alegere de neînțeles", adăugând că înțelege persoanele "care și-au exprimat durerea, frustrarea, furia și decepția pe rețelele sociale."Janice Deul a susținut că editura a ratat o "ocazie" prin faptul că nu a ales o persoană de culoare pentru opera Amandei Gorman. Marieke Lucas Rijneveld este "albă, nonbinară și nu are nicio experiență în acest domeniu", a susținut ea.Vineri, Marieke Lucas Rijneveld s-a declarat șocată de disputa legată de implicarea sa în "difuzarea mesajului Amandei Gorman. "Înțeleg oamenii care se simt răniți de alegerea Meulenhoff", a comentat pe Twitter."Mi-aș fi dăruit toată dragostea mea în traducerea muncii Amandei, considerând că cea mai dificilă sarcină este să păstrezi forța, tonul și stilul său", a adăugat ea.Amanda Gorman, 22 de ani, a devenit o celebritate mondială după ce a recitat, la învestirea președintelui american Joe Biden, opera sa "The Hill We Climb", un poem inspirat din atacul asupra Capitoliului și în care afirmă că democrația "nu poate fi niciodată înfrântă definitiv".