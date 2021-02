Un magnat al criptomonedelor vrea să construiască un oraș smart cu propriul guvern în deșert: „Trebuie să existe un loc pe planeta asta”

„Zone de inovație”

Peste 28.000 de hectare de teren

Pentru a face acest lucru, el cere statului american să permită companiilor precum a sa să formeze guverne locale pe pământul pe care îl dețin, urmând ca acestea să ia deciziile asupra tuturor deciziilor de la școli la menținerea ordinii publice.Jeffrey Berns, CEO-ul companiei Blockchains LLC din Nevada, își imaginează un oraș în care rezidenții nu doar cumpără bunuri și servicii cu monede digitale ci și își desfășoară toate activitățile online, de la depunerea declarațiilor fiscale la păstrarea fișelor medicale, prin intermediul blockchain.Blockchain, tehnologia care permite securizarea datelor prin criptare cunoscută datorită folosirii sale în tranzacțiile cu criptomonede, a început să fie folosit de unele autorități locale americane în activități din cele mai diverse de la documentarea certificatelor de căsătorie la organizarea alegerilor.Compania Blockchains a lui Berns vrea să demareze proiectul începând cu anul 2022 în Comitatul Storey aflat la 19 kilometri est de orașul Reno din Nevada, propunând să construiască 15.000 de locuințe și să amenajeze 33 de milioane de metri pătrați de spațiu comercial și industrial în decurs de 75 de ani.Orașul imaginat de Jeffrey Berns (FOTO: EYRC Architects / Blockchains)Berns, ale cărui idei stau la baza unui proiect de lege analizat de legiuitorii din Nevada în spatele ușilor închise săptămâna trecută, afirmă că guvernele tradiționale nu oferă suficientă flexibilitate pentru a crea o comunitate în care oamenii să inventeze noi întrebuințări pentru tehnologia blockchain.„Trebuie să existe un loc pe planeta asta unde oamenii să fie dispuși să înceapă pur și simplu de la zero și să spună 'Nu o să facem lucrurile în felul ăsta doar fiindcă este felul în care au fost făcute [în trecut]'”, spune Berns.CEO-ul Blockchains vrea ca legile din Nevada să fie schimbate pentru a permite „zone de inovație” în care companiile să aibă puteri precum cele ale autorităților statului, printre acestea numărându-se crearea unui sistem judiciar, stabilirea taxelor, construirea de infrastructură și luarea deciziilor privind amenajările de terenuri și gestionarea apelor.Proiectul a fost primit cu curiozitate și scepticism din partea legiuitorilor din Nevada care însă nu au dezbătut deocamdată proiectul în public.Majoritatea aleșilor din legislativul controlat de democrați doresc să diversifice economia dependentă de turism a statului dar mulți se tem de opoziția opiniei publice față de acordarea de stimulente pentru afaceri în timp ce statul are probleme cu finanțarea sistemului de sănătate și a educației.Însă propunerea Blockchains este diferită față de marile reduceri de taxe față de care legiuitorii au devenit circumspecți (ca de exemplu cele 1,3 miliarde de dolari în scutiri acordate Tesla să își construiască fabrica de baterii în nordul Nevadei sau miliardele oferite Amazon de statele New York și Virginia pentru ca gigantul să le aleagă pentru construirea unui nou sediu).Jeffrey Berns la o prezentare a orașului smart BlockchainsDoar că proiectul lui Berns ridică alte probleme cu privire la controlul tot mai mare al companiilor tech asupra vieții cotidiene într-o perioadă în care autoritățile de reglementare americane și democrații din Congresul de la Washington pretind că giganți ca Facebook și Google controlează piețele și pun în pericol viața privată.Așa numitele zone de inovare au fost o parte cheie a discursului din luna ianuarie a guvernatorului Nevadei, Steve Sisolak, privind starea statului. Sisolak a afirmat în urmă cu o lună că proiectele de acest tip ar putea face din Nevada „epicentrul unei industrii emergente și crea locuri de muncă bine plătite și veniturile asociate cu acestea”.Însă oficialii din Comitatul Storey în care este situat majoritatea pământului deținut de Blockchains nu par la fel de încântați de viziunea lui Berns, acesta relatând că în urmă cu doi ani i s-a transmis că nu există interes pentru noi proiecte de urbanism.CEO-ul spune că înțelege că oficialii aleși din Storey s-ar putea să nu își dorească un oraș experimental la ei în comitat dar crede că decizia ar trebui să fie una luată la nivelul statului datorită potențialului proiectului „de a defini de unul singur progresul Nevadei”.„Am cumpărat peste 28.000 de hectare de teren în comitat. Ce se gândeau că o să facem cu el?”, afirmă Berns.