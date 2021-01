"Uită că 75 de milioane de oameni au votat pentru el": Ce ce gânduri intră partizanii lui Trump în mandatul lui Joe Biden

Au votat pentru Donald Trump, la fel ca aproape alți 75 de milioane de americani, și au decis să boicoteze miercuri ceremonia de învestitură a lui Joe Biden. Refuză în continuare să recunoască victoria lui Biden ca fiind legitimă și spun că revoltele de la Capitoliu nu au fost opera suporterilor fostului președinte. Se tem că vor fi reduși la tăcere de democrați.







AFP a intervievat telefonic câțiva dintre partizanii lui Donald Trump, pentru a vedea cu ce gânduri intră în noul mandat prezidențial.

Gia Maxson, profesor de yoga, catolic fervent din Hickory, Carolina de Nord:"Când a fost învestit Trump am fost atât de fericit (...) De data asta nu mă voi uita.Am fost la două mitinguri ale lui Trump, au fost experiențe formidabile, incredibil de pozitive și de înălțătoare. Partizanii lui Trump nu comit astfel de violențe (precum cele din Capitoliu), au fost regizate pentru a-l face să tacă.Mi-e frică, sunt furios. Sunt absolut siderat că așa ceva s-a putut produce în American.Mă tem pentru siguranța (lui Trump) în acești patru ani, au încercat atât de tare să-l alunge. Au găsit în cele din urmă modalitatea de a-l asasina.Nu cred că se va retrage, va fi începutul altui lucru mare, Trump Media sau altceva ...Sper că va apărea un nou partid, un Partid al Patrioților, ar fi cel mai bun scenariu, sfârșitul sistemului bipartid mlăștinos"Doug McLinko, ales republican din comitatul rural Bradford, Pennsylvania:"Nu vreau să văd Constituția noastră mai afectată decât a fost deja. Dacă (democrații) suprimă colegiul electoral, Pennsylvania rurală, America rurală nu va mai avea nicio voce, nu vor mai fi decât marile zone urbane."Țara nu a fost niciodată atât de divizată. Ne-au făcut naziști - bunicul meu a luptat în al doilea Război Mondial, a văzut un lagăr de concentrare a evreilor imediat după eliberarea sa, nu există insultă mai mare. Și, cu toate acestea, asta au făcut ... Și acum vorbesc de unirea țării!Procedura de destituire (a lui Donald Trump) este complet neconstituțională. Se pare că uită că 75 de milioane de persoane au votat pentru el.Vor încerca să-l distrugă odată plecat, dar eu cred că va continua să joace un rol (...) Mișcarea populismului național este mai mare decât Donald Trump, nu va dispărea."Sharon McGettrick, a lucrat în sectorul asigurărilor de sănătate, în Clearwater, Florida:"Am impresia că (Joe Biden) va desface tot ce a făcut Trump.Sper să văd continuată politica de imigrație, cu zidul mur (...) sau taxele vamale împotriva Chinei ... Am impresia că nu vom mai avea de ales, libertatea de exprimare. Vor de asemenea să ne ia armele de foc.Toată situația cu Covid a fost orchestrată de China, pentru a ne învinge financiar și economic.Iau exemplul meu personal: mi-am pierdut locul de muncă în noiembrie 2019 (...), am găsit alt loc chiar înainte de pandemie (...), l-am pierdut în octombrie ... Sunt mamă celibatară, doi copii de 28 și 18 ani, dar eu plătesc facturile.Nu mai există clasă medie, nu mai există decât bogați și săraci (...) Eu câștig 31.000 de dolari pe ani, statisticile arată că sunt în zona de sărăcie.Poate că ar trebui să nu fiu atât de pretențioasă crezând că (Joe Biden) nu va face lucruri pentru țară, numai că nu am încredere în el, așa cum am avut încredere în Trump.Tim Hearn, patronul a două mici companii în Charlotte, Carolina de Nord:"Politicienii de la Washington sunt ca un partid unic, au creat un mediu unde asta este o meserie, un mod de viață mai degrabă decât munca în serviciul țării.Trump a readus Americii locuri de muncă pe care precedentele guverne, democrate și republicane, le-au lăsat să plece în străinătate (...) Trump nu înseamnă doar albaștrii (democrații) împotriva roșiilor (republicanii), înseamnă America împotriva mondialiștilor.Cu Biden, costurile cu energia vor crește: în loc să fim independenți energetic, vor face acorduri pentru a fi din nou dependenți de petrolul extern, asta va ucide afacerile mele, foarte dependente de prețul benzinei. Și dacă vor crește salariul minim federal la 15 dolari pe oră, și asta mă va afecta.Vor face tot posibilul pentru a șterge (mișcarea pro-Trump), dar ea nu va dispărea. Este suficient să vezi ce fac de două săptămâni: anulează, șterg, blochează. De ce? Țara asta a fost fondată pe dezbateri, pe idei, nu pe o religie unică.Nu văd pe nimeni care să poată conduce mișcarea așa cum (Donald Trump) a făcut-o ... Dacă nu se va prezenta (la următoarele alegeri) cred că fiul său Donald Junior ar putea să se prezinte, cred că este singurul care are putea de a prelua steagul".