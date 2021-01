ALERTĂ Indonezia: Un avion de pasageri a dispărut de pe radar / Aeronava a pierdut 3.000 de metri altitudine în mai puțin de un minut (FlightRadar)

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN — Flightradar24 (@flightradar24) January 9, 2021

Flight #SJ182 was operated by a Boeing 737-500 "classic" with registration number PK-CLC (MSN 27323). First flight for this aircraft was in May 1994 (26 years old). pic.twitter.com/2rakDifhTm — Flightradar24 (@flightradar24) January 9, 2021

ADS-B signal from flight #SJ182 was lost at 07:40:27 UTC time. The flight was en route from Jakarta to Pontianak in Indonesia.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/GQiTLjlB4B — Flightradar24 (@flightradar24) January 9, 2021

Zborul SJ182 a dispărut de pe radare la scurt timp după decolare, scrie Deutsche Welle. Metro TV a transmis că este vorba de un Boeing B737-500.Avionul a pierdut peste 3.000 de metri altitudine în mai puțin de un minut, potrivit site-lui de urmărire a zborurilor FlightRadar24.Aeronava avea aproape 27 de ani vechime, primul ei zbor având loc în mai 1994.Aeronava plecase spre Pontianak, din regiunea vestică Kalimantan.Sriwijaya Air a transmis, într-un comunicat de presă, că încă adună informații despre zbor, înainte să acă alte declarații.