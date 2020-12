Iran: Parlamentul a adoptat o lege care interzice inspecțiile ONU și prevede accelerarea producției de uraniu îmbogățit

Parlamentul iranian a adoptat marți cu o largă majoritate legea ca măsură de retorsiune la adresa asasinării lui Mohsen Fakhrizadeh, directorul Departamentului de cercetări și inovare din cadrul ministerului apărării Fakhrizadeh a fost unul din cei mai proeminenți cercetători nucleari iranieni și a fost descris de președintele israelian Benjamin Netanyahu ca fiind părintele programului de înarmare nucleară a Iranului.Consiliul Gardienilor are rolul de a se asigura că proiectele de lege nu contrazic legea islamică sau constituția Iranului.Însă poziția liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, care are ultimul cuvânt în toate problemele statului, nu este cunoscută încă.„Purtătorul de cuvânt al parlamentului i-a cerut astăzi într-o scrisoare în mod oficial președintelui să implementeze noua lege”, a raportat agenția iraniană Fars.Sub noua lege, Teheranul va acorda două luni țărilor europene să relaxeze restricțiile impuse asupra sectorului petrolier și financiar iranian, impuse de Washington după ce acesta a părăsit acordul semnat între Teheran și mai multe puteri mondiale în 2018.Iranul și-a redus treptat nivelul de conformare la tratat ca răspuns la politicile de „presiune maximă” exercitate de Statele Unite asupra Teheranului.Legea a fost promovată de parlamentari adepți ai liniei dure de la Teheran și va face mai dificilă sarcina lui Joe Biden, președintele ales al SUA, de a readuce Washingtonul în acordul nuclear după ce își va prelua mandatul la 20 ianuarie.„Acum vor exista presiuni și mai mari asupra guvernului (președintelui Hassan) Rouhani de a asigura o întoarcere a SUA în JCPOA (n.r. acordul nuclear) rapid”, a notat pe Twitter Ariane Tabatabai, un cercetător de la Universitatea Columbia specializat pe Orientul Mijlociu.Rouhani, care a negociat acordul din 2015 din partea Iranului, a criticat mutarea parlamentului ca fiind „dăunătoare eforturilor diplomatice” menite să relaxeze sancțiunile SUA.Noua lege obligă guvernul să reia îmbogățirea uraniului până la 20% puritate și să instaleze centrifugi avansate la instalațiile nucleare din Natanz și Fordow.Acordul nuclear din 2015 stipulează o limită de 3,67% asupra nivelului de puritate până la care Iranul poate îmbogăți uraniul, cu mult sub nivelul de 20% atins înainte de încheierea acordului și sub cel de 90% necesar în producția de arme nucleare.Iranul a încălcat pragul de 3,67% în luna iulie a acestui an și nivelul la care a îmbogățit uraniul de atunci a rămas constant la 4,5%.Marea Britanie, Franța și Germania, toate semnatare al acordului din 2015, au îndemnat Iranul să îi respecte în totalitate prevederile.