Michael Flynn a distribuit un mesaj care îi cere lui Trump să suspende Constituția, declare legea marțială și organizeze noi alegeri

Postarea a fost distribuită inițial de Tom Zawistowski, președintele unui grup de activiști din Ohio numit „Convenția Noi Poporul” (We the People Convention).Zawistowski îi cere în postare președintelui Trump „să exercite Puterile Extraordinare ale biroului său și declare Legea Marțială pentru a suspenda temporar Constituția și controlul civil asupra acestor alegeri federale pentru ca armata să implementeze un nou vot care reflectă adevărata voință a poporului”.Cererea acestuia însă nu este bazată în realitate. Președintele american nu are puterea de a anula, amâna sau schimba data alegerilor, chiar dacă declară legea marțială, puterea respectivă aparținându-i Congresului.De asemenea declararea legii marțiale nu suspendă Constituția iar armata nu are niciun rol în organizarea alegerilor.Flynn a fost grațiat recent de președintele Donald Trump după ce a recunoscut că a mințit FBI-ul în legătură cu comunicațiile sale cu oficiali ruși.Fostul consilier de securitate națională este acum una din persoanele apropiate de Trump care au promovat afirmațiile nedovedite legate de fraudarea răspândită a votului și conform cărora alegerile i-au fost „furate” președintelui republican.Echipa de campanie a lui Trump și alți oficiali republicani au intentat peste 20 de procese în mai multe state câștigate de președintele ales Joe Biden, cerând anularea votului. Până acum toate cererile au fost respinse în instanță.Toate cele șase state cheie câștigate de Biden - Arizona, Nevada, Georgia, Michigan, Wisconsin și Pennsylvania - și-au certificat rezultatul alegerilor, confirmând victoria lui Biden.