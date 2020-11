Trump l-a grațiat pe fostul său consilier Michael Flynn

Președintele SUA, Donald Trump, l-a grațiat miercuri pe fostul său consilier pe securitate națională Michael Flynn care a pledat vinovat că a mințit FBI-ul în cadrul anchetei cu privire la amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016, relatează Reuters.

”Am marea onoare de a anunța că generalul Michael T. Flynn a beneficiat de grațiere totală. Felicitări generalului Flynn și familiei sale minunate. Știu că veți avea cu adevărat o minunată Zi a Recunoștinței”, a scris Trump pe Twitter.

It is my Great Honor to announce that General Michael T. Flynn has been granted a Full Pardon. Congratulations to @GenFlynn and his wonderful family, I know you will now have a truly fantastic Thanksgiving!