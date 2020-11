SUA: Promisiunile economice ale lui Biden: Salariul minim de 15 dolari/h, 3 milioane de noi locuri de muncă și impozitarea bogaților

Biden a reafirmat, de asemenea, că marile afaceri și americanii mai înstăriți își vor plăti „partea echitabilă” din impozite și că intenționează să implementeze un salariu minim de 15 dolari pe oră.

Președintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, care urmează să intre în funcție pe 20 ianuarie, a anunțat luni că va prezenta a doua zi după inaugurare planul său detaliat pentru comerțul internațional, despre care a dat doar câteva indicii, potrivit AFP..Cu toate acestea, Biden a dezvăluit câteva detalii ale foii de parcurs, departe de cea a lui Donald Trump, autorul unui război comercial cu principalii parteneri ai Washington-ului în cei patru ani de mandat."Vă promit că am un plan detaliat și mă pregătesc să îl anunț pe 21 ianuarie", a spus Joe Biden într-o sesiune de întrebări și răspunsuri după un discurs despre economie de la baza sa din Wilmington, Delaware."Am vorbit cu mai mulți lideri mondiali și le-am spus că, prin lege, nu am voie să încep discuții cu ei acum", a spus Biden argumentând că Statele Unite ar trebui să se alăture frontului democrațiilor în comerțul internațional.„Ideea de a băga degetul în ochiul prietenilor noștri și de a îmbrățișa dictatorii nu are sens pentru mine”, a spus el, înfrundându-și predecesorul.Joe Biden a spus că dorește să redea Statelor Unite locul pe scena comercială internațională, în special față de China, subiect la care s-a alăturat totuși lui Donald Trump, care purtase un război comercial cu Beijingul pentru a reechilibra comerțul.„Reprezentăm până la 25% din capacitatea globală de a face comerț cu bunuri și servicii. Trebuie să fim aliniați cu alte democrații (...) astfel încât să ne putem impune regulile de joc în loc să vedem China și alții cum le dictează pe ale lor pentru că sunt singurii jucători ”, a spus democratul.De asemenea, el a asigurat că administrația sa va „investi în muncitorii americani și îi va face mai competitivi”.Întrebat despre revenirea Statelor Unite la acordul climatic de la Paris, pe care l-a părăsit Donald Trump, sau despre Organizația Mondială a Sănătății, de la care administrația Trump a început procedurile de ieșire, Joe Biden pur și simplu a menționat revenirea țării la aceste acorduri și organizații, dar fără a oferi detalii despre rolul pe care îl va juca acolo cea mai mare putere a lumii."Ne vom asigura că (subiectul) lucrării este adus în discuție și că ecologiștii sunt la masă pentru orice acord pe care îl semnăm", a comentat el în continuare.