Atac al unui proeminent cardinal catolic la papa Francisc: „Sunt loial papei, dar el nu este mai presus de cuvântul lui Dumnezeu”

„Toate acestea au creat o mare confuzie, am primit sute de apeluri, credincioșii sunt total pierduți: ce a vrut să spună papa? Este Posibil? De ce nu se exprimă clar?”, a declarat cardinalul Gerhard Ludwig Müller pentru ziarul italian.Cardinalul Müller, care va împlini 73 de ani la sfârșitul lunii decembrie, a fost numit prefect al Congregației pentru Doctrina Credinței de către papa Benedict al XVI-lea în 2012 și a rămas în această funcție până în 2017.„În Germania, cu Benedict mi-au spus că sunt prea papist, acum am devenit un dușman al papei! Un lucru absurd pentru mine: sunt catolic, preot, am scris multe cărți despre primatul papal, l-am apărat întotdeauna împotriva protestanților și a liberalilor. Dar...”„Dar papa nu este mai presus de cuvântul lui Dumnezeu, care a creat ființa umană bărbat și femeie, căsătoria și familia. Sunt cardinal și mereu de partea papei, dar nu în toate condițiile. Nu este loialitate absolută. Prima loialitate este față de cuvântul lui Dumnezeu. Papa este vicarul lui Hristos, el nu este Hristos. Și sunt credincios lui Dumnezeu.”„Și care este diferența, la urma urmei? În multe state, așa-numitele uniuni au fost doar premisa pentru recunoașterea căsătoriilor homosexuale. Acesta este motivul pentru care mulți credincioși sunt deranjați, cred că aceste cuvinte ar fi doar primul pas către o justificare a uniunilor homosexuale iar pentru Biserică acest lucru nu este posibil”.„De la începutul Scripturii, în Geneză, se spune că Dumnezeu a creat bărbatul și femeia. Isus le amintește fariseilor: bărbatul se va uni cu soția și cei doi vor fi un singur trup. Din acest motiv, singura căsătorie posibilă este între un bărbat și o femeie, iar relațiile sexuale sunt rezervate exclusiv căsătoriei. Nu vrem să condamnăm oamenii cu tendințe homosexuale, dimpotrivă trebuie să fie însoțiți și ajutați, dar în conformitate cu condițiile doctrinei creștine”.„Acesta este un sofism! Cuvântul lui Dumnezeu este valabil pentru toate timpurile. Și vorbește despre legea naturală, morală. Constituția antropologică nu este respectată în această nouă antropologie LGBT: ei spun că nu există o natură umană definită, bărbat și femeie, iar sexul ar fi doar un construct ideal, cu toate consecințele cazului, inclusiv dreptul de a-l schimba. Dar nu există viitor pentru umanitate fără a recunoaște complementaritatea dintre bărbat și femeie, datele biologice și psihice, o relație care stă la baza culturii umane. Papa este și primul interpret al dreptului natural: de ce intervine în aceste chestiuni ale statelor fără a sublinia dimensiunea dreptului natural?”.„Nu este posibil pentru gândirea creștină. Din acest motiv, Biserica s-a opus întotdeauna: chiar și statul laic trebuie să respecte legea naturală, să recunoască drepturile fundamentale ale oamenilor”.„Odată cu adoptarea copiilor, de exemplu. Un copil are dreptul să crească împreună cu un tată și o mamă. Și să nu vorbim despre surogat, femei sărace care au nevoie de bani și își vând trupurile. O piață mare împotriva demnității umane”.„Îl respectăm pe papa, desigur, el este principiul unității Bisericii. Dar Petru și Pavel s-au certat și un papă, Honorius I, a fost chiar judecat de un consiliu. Persoana nu este total identică cu papalitatea. Au existat papi care nu sunt întotdeauna clari în doctrină”.„Declarația papei Francisc nu este oficială, a venit dintr-un interviu, iar aceasta o relativizează și generează neînțelegeri. Toate acestea nu sunt bune, deoarece un papă, ca orice episcop, trebuie să fie întotdeauna foarte precaut și clar, mai ales în aceste vremuri delicate. Unii spun că nu știu dacă este adevărat și că ar fi fost combinate citate diferite în documentar. De ce sfântul scaun nu a dat o explicație? Și Congregația pentru Doctrina Credinței? (...) Este o problemă de confuzie, acum în lume se spune 'Papa binecuvântează uniunile homosexuale': el nu a spus-o, dar consecințele sunt acestea. Ar trebui să fie mai atent”.