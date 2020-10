Vatican: Papa Francisc s-a exprimat în favoarea parteneriatului civil pentru homosexuali și în trecut

Reprezentanții Televisa au relatat joi că interviul a fost în principal despre abuzurile sexuale ale clerului și că nu au considerat comentariile despre uniunile civile ca fiind importante deoarece papa Francisc afirmase și anterior că este un susținător al acestora.Vaticanul, care are interviul integral în arhivele sale, pare să fi permis difuzarea comentariilor în documentarul „Francesco” care a avut premiera miercuri. În documentarul difuzat la Festivalul de Film de la Roma papa Francisc afirmă că homosexualii nu ar trebui dați afară din familii sau făcuți să se simtă nefericiți.„Ceea ce trebuie să creăm este o lege a uniunii civile. În felul acesta sunt acoperiți legal. Am susținut acest lucru”, declară suveranul pontif în documentar.Însă o sursă din Mexic familiară cu interviul a declarat sub condiția anonimității că înregistrarea primită de Televisa din partea Vaticanului nu a inclus citatul despre uniunile civile.Când papa își dă acordul pentru a participa la interviuri, televiziunea Vaticanului le filmează și oferă înregistrarea televiziunii pentru care a fost acordat interviul pentru editare. Vaticanul primește apoi versiunea editată iar produsul final este difuzat simultan de către televiziune și mass-media sfântului scaun.Comentariile papei au cauzat rumoare printre catolicii conservatori dat fiind faptul că învățăturile oficiale ale Vaticanului interzic susținerea uniunilor homosexuale.În perioada în care a fost arhiepiscop al Buenos Airesului, pe atunci cardinalul Jorge Mario Bergoglio a propus extinderea uniunilor civile pentru cuplurile homosexuale drept alternativă la căsătoriile între persoanele de același sex cărora li se opune ferm.Însă ca papă nu a afirmat niciodată anterior în public că susține parteneriatul civil între persoanele de același sex și niciun suveran pontif de dinaintea sa nu a făcut-o.Unul din principalii consilieri de comunicare ai papei Francisc, reverendul Antonio Spadaro, a insistat miercuri că afirmațiile papei nu sunt o noutate, afirmând că au fost făcute în timpul unui interviu acordat Televisa în mai 2019.„Nu este nimic nou fiindcă fac parte din acel interviu”, a declarat Spadaro pentru Associated Press după ce a ieșit de la premiera documentarului, adăugând că „este ciudat că nu vă amintiți”.Însă nici Televisa nici Vaticanul nu au difuzat comentariile respective.