Guvernul american chemă în judecată universitatea Yale cu acuzații de discriminare a candidaților asiatici și albi

Procesul este o escaladare a presiunii administrației Trump împotriva acțiunilor „afirmative” în admiterile la universități de elită, după sprijinul public al unei acțiuni similare a studenților americani de origine asiatică care acuză universitatea Harvard de discriminare împotriva lor. Ministerul Justiției spune că aplicanții albi și cei americani de origine asiatică au doar de la 1/8 la ¼ din șansele aplicanților de culoare de a fi admiși la Yale.Într-o plângere depusă la tribunalul federal din New Haven, Connecticut, unde are sediul Yale, Ministerul Justiției afirmă că practicile universității violează Titlul VI din Civil Rights Act din 1964. Yale trebuie să se conformeze acelei legi pentru a obține finanțare federală, despre care guvernul spune că include 630 de milioane de dolari numai pentru Departamentul de Sănătate și Servicii Umane.Aplicanții „trebuie apreciați numai după caracter, talent și realizări, nu după culoarea pielii”, a spus Eric Dreiband, asistent al procurorului general pentru drepturi civile. „A proceda altfel ar permite instituțiilor noastre să promoveaze stereotipuri, amărăciune și divizare”.Procesul este urmarea a doi ani de investigații privind practicile de la Yale. „Yale nu discriminează aplicanții după rasă sau etnie” și nu-și va schimba politica de admitere din cauza unui proces „nefondat”, afirmă Peter Salovey, președintele universității. „Ne pregătim să apărăm în trbunal această politică”. Școala are 6.057 de studenți și admite anual doar 6% dintre aplicanți.Harvard așteaptă decizia unei curți de apel federale din Boston cu privire la practicile de admitere. Un judecător federal a validat anul trecut că universitatea nu are „alternative rasiale neutre” în a-și recruta contingente diversificate de studenți.Curtea Supremă a SUA a permis ca rasa să fie utilizată în admiterile la facultăți pentru a promova diversitatea în amfiteatre. Oponenții acțiuniii „afirmative” speră ca majoritatea conservatoare a curții să pună capăt acestei practici.