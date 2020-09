FinCen Files - Noi dezvăluiri - cum oligarhii spălau bani prin tranzacţii cu cizme şi lenjerie - Rolul offshore-urilor

FinCen Files scot la lumină modul în care oligarhi din Ucraina au realizat spălări de bani. Noua scurgere de documente guvernamentale confidenţiale din SUA dezvăluie date şi raportări cu privire la implicarea unor colaboratori ai lui Viktor Ianukovici şi ai lui Donald Trump, potrivit I Efimerida.gr.







Cele două offshore-uri din Insulele Virgine Britanice şi articolele privind corupţia



În ianuarie 2010, când Viktor Ianukovici a câştigat prima rundă a alegerilor prezidenţiale în Ucraina, a fost constituită şi compania Νovirex Sales LLP în Regatul Unit. Ca obiect de activitate era menţionat comerţul cu "aparatură casnică", însă înregistrările din evidenţele societăţii arătau că altceva se întâmpla.



NoviRex era deținută de două companii offshore din Insulele Virgine Britanice, de asemenea fără proprietari distincţi. Aceste două companii au fost înregistrate ca „proprietare” a încă mii de companii din Regatul Unit. Documentele arată, de asemenea, că cele două companii care dețineau NoviRex dețineau și companii care apăreau în articole legate de corupţia din Ucraina.



FinCENFiles arată că NoviRex a început curând să efectueze plăți frecvente de mare valoare. Pentru o afacere cu electrocasnice, câteva dintre motivele pe care NoviRex le-a dat pentru plăți au fost ciudate: 200.000 de dolari pentru „lenjerie de corp” de la o companie din Insulele Virgine Britanice. . . 34.000 de dolari pentru „autocolante pentru tastatură” de la o companie din Hong Kong. . . aproape 400.000 de dolari pentru „cizme” de la o altă companie din Hong Kong.



Deși NoviRex plimba milioane de dolari prin sistemul bancar mondial, situațiile sale financiare arătau că era practic „pe moarte”, întrucât părea că are cheltuieli de mai puțin de 2.500 de dolari pe an.



Din bănci, în celebrele centre de legalizare a veniturilor



NoviRex a transmis toate plățile sale din bănci către celebre centre de legalizare a veniturilor, inclusiv ABLV Bank din Letonia.



Dar pentru a transfera bani la nivel internațional, NoviRex avea nevoie de mai mult decât de „controversatele” bănci letone. Avea nevoie de o instituție internațională. Și aici apare JPMorgan Chase.



Ce companie obișnuită cumpără computere, lenjerie intimă și găleți?



Doi experți în infracțiuni financiare care au examinat tranzacțiile NoviRex la cererea ICIJ au declarat că indiciile de spălare a banilor au fost clare. Comportamentul Novirex nu seamăna cu cel al unei companii legale. „Dacă aș fi fost în JPMorgan și aș fi văzut ceva de genul acesta, aș fi gândit "e teribil", a spus unul dintre specialişti, Martin Woods, fost ofițer de poliție din Marea Britanie. "Ce companie obișnuită cumpără computere, lenjerie intimă și găleți?".



La începutul anului 2014, în timp ce oamenii din Ucraina inundau străzile pentru a protesta împotriva președintelui Viktor Ianukovici, a șefului administrației prezidențiale, Andrii Kliuiev, și a altor oficiali guvernamentali, NoviRex transferase deja peste 188 de milioane de dolari.



Colaboratorii lui Trump şi plăţile secrete de la oligarhi ucraineni



La scurt timp după ce Donald Trump a fost ales cel de-al 45-lea președinte al Statelor Unite, Departamentul de Justiție l-a numit pe Robert Mueller drept investigator special pentru a investiga posibila intervenție a Rusiei în alegeri și alte probleme legate de Trump și colaboratorii săi.



Unul dintre acești colaboratori a fost Paul Manafort, fostul șef al campaniei electorale a președintelui SUA. Manafort a fost și consilier al fostului președinte ucrainean Viktor Ianukovici.



FinCENFiles arată că angajații JPMorgan și-au exprimat îngrijorarea cu privire la relatările din presa ucraineană cu privire la plățile secrete către companiile-vitrină controlate de Manafort, care erau mascate sub formă de „plăți pentru echipamente informatice”. NoviRex efectuase astfel de plăți.



În procesul lui Manafort din 2018, NoviRex a apărut ca una dintre companiile de tip vitrină utilizate de oligarhii ucraineni pentru a transfera plăți către Manafort.



În total, NoviRex a plătit în secret 4.190.111 dolari către Manafort din partea Partidului Regiunilor al lui Ianukovici. Fostul șef al campaniei electorale a lui Trump a fost condamnat, în cele din urmă, pentru fraude bancare, neconcordanţa contului bancar și alte infracțiuni. Într-una din probele din procesul lui Manafort, fostul său colaborator Rick Gates a dezvăluit omul din spatele NoviRex: era Kliuiev, mâna dreaptă a lui Ianukovici. Ajutorul acordat de JPMorgan companiei lui Kliuiev nu a fost dezvăluit în timpul procesului.



Tranzacții de 230 milioane de dolari din 2010 până în 2015



În total, FinCEN Files arată că JPMorgan a transmis 706 tranzacții în valoare totală de cel puțin 230 de milioane de dolari pentru NoviRex în perioada 2010-2015. Cea mai mare parte din această sumă a fost transmisă către companii înfiinţate în paradisuri fiscale.