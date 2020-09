Ofițer de poliție acuzat de moartea afro-americanei Breonna Taylor în Kentucky

Un ofițer de poliție alb implicat în moartea afro-americanei Breonna Taylor, care a fost ucisă în casa ei în martie în timpul unei percheziții controversate, a fost pus sub acuzare, a anunțat miercuri un judecător din Louisville, Kentucky, potrivit AFP.







Brett Hankison, unul dintre cei trei agenți implicați, este urmărit penal pentru că a pus în pericol viața altora, o acuzație penală sub cea de omucidere. El a fost concediat din Poliție în iunie.





Cazul pe scurt





Pe 13 martie, Breonna Taylor, o asistentă medicală în vârstă de 26 de ani, a fost împușcată de polițiști în apartamentul ei din Louisville, Kentucky, unde era împreună cu partenerul ei.



Agenții acționau ca parte a unei investigații legate de traficul de droguri, cu așa-numitul mandat "no knock" care le permite să intre în casa unui suspect fără să se anunțe.



Când au ajuns, iubitul lui Breonna Taylor a deschis focul cu o armă legală. Ofițerii au ripostat și tânăra a fost împușcată de mai multe ori.



Iubitul lui Taylor, care a deschis focul, susține că polițiștii nu au anunțat și că el credea că are de-a face cu un spargător. Polițisții susțin însă că și-au anunțat prezența înainte de a intra.



Avocații familiei Taylor au intentat o acțiune civilă în aprilie, în căutarea unei despăgubiri, susținând că mandatul dorit era greșit și că ofițerii au tras orbește, fără să arate măsura necesară.



Unul dintre cei trei ofițeri, Brett Hankison, a fost concediat imediat, iar ceilalți doi au fost concediați ulterior. De asemenea, orașul a interzis mandatele "no knock".







Despăgubiri record pentru familie