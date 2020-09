Familia unei tinere afro-americane ucisă de polițiști câștigă 12 milioane de dolari ca despăgubiri

Această sumă, una dintre cele mai mari acordate vreodată rudelor victimelor poliției, reflectă agitația provocată în Statele Unite de acest dosar care a devenit emblematic pentru mișcarea „Black Lives Matter”.Autoritățile din Louisville, Kentucky, au convenit, de asemenea, asupra mai multor reforme ale serviciilor lor de poliție, inclusiv despre forma mandatelor de arestare sau includerea lucrătorilor sociali în rândurile lor.Este o sumă „istorică”, a declarat avocatul familiei, Ben Crump, într-o conferință de presă. "Dar reformele globale sunt la fel de importante, ele sunt un exemplu", a adăugat el.Acest acord amiabil pune capăt procedurilor civile, dar nu și urmăririi penale, care nu a condus încă la nicio acuzare la șase luni de la tragedie.„Astăzi este o zi importantă în direcția justiției pentru Breonna, dar este doar începutul”, a comentat mama ei, Tamika Palmer. „Nu trebuie să pierdem din vedere primul nostru obiectiv: este timpul să avem acuzații pentru că este ceea ce merită ea”, a adăugat vizibil emoționată.Pe 13 martie, Breonna Taylor, o asistentă medicală în vârstă de 26 de ani, a fost împușcată de polițiști în apartamentul ei din Louisville, Kentucky, unde era împreună cu partenerul ei.Agenții acționau ca parte a unei investigații legate de traficul de droguri, cu așa-numitul mandat "no knock" care le permite să intre în casa unui suspect fără să se anunțe.Când au ajuns, iubitul lui Breonna Taylor a deschis focul cu o armă legală. Ofițerii au ripostat și tânăra a fost împușcată de mai multe ori.Iubitul lui Taylor, care a deschis focul, susține că polițiștii nu au anunțat și că el credea că are de-a face cu un spargător. Polițisții susțin însă că și-au anunțat prezența înainte de a intra.Avocații familiei Taylor au intentat o acțiune civilă în aprilie, în căutarea unei despăgubiri, susținând că mandatul dorit era greșit și că ofițerii au tras orbește, fără să arate măsura necesară.Unul dintre cei trei ofițeri, Brett Hankison, a fost concediat imediat, iar ceilalți doi au fost concediați ulterior. De asemenea, orașul a interzis mandatele "no knock".