Regatul Unit: Planul de revizuire unilaterală a acordului Brexit a trecut de primul obstacol în parlamentul britanic

Legea Pieții Interne a fost votată de către 340 de parlamentari în timp ce 230 s-au pronunțat împotrivă. Executivul condus de Boris Johnson afirmă că aceasta conține garanții bitale pentru a proteja Irlanda de Nord și restul Regatului Unit în cazul eșecului negocierilor cu Uniunea Europeană privind un viitor acord comercial.Însă criticii proiectului, printre care se numără mai mulți parlamentari, foști premieri și ideri ai Partidului Conservator, avertizează că acesta va deteriora reputația și relațiile externe ale Regatului Unit din cauza încălcării legislației internaționale.Doi parlamentari conservatori au votat luni noaptea împotriva legii, sir Roger Gale și Andrew Percy, în timp ce alți 30 s-au abținut. Deși guvernul are o majoritate de 80 de locuri în Camera Comunelor acesta se pregătește pentru o rebeliune a parlamentarilor conservatori în săptămânile care urmează.Mai mulți membri proeminenți ai Partidului Conservator, printre care și fostul ministru de finanțe Sajid Javid, care s-a abținut de la vot luni, au afirmat că nu vor susține forma finală a legii dacă nu va fi modificată. Luni dimineața, David Cameron și-a exprimat neliniștea privind propunerea executivului condus de Boris Johnson de a revizui unilateral acordul Brexit , devenind al treilea fost premier conservator britanic care s-a declarat împotriva legii.„Să adopți o lege prin parlament iar apoi să încalci un tratat internațional este chiar ultimul lucru pe care ar trebui să îl contemplezi”, a precizat fostul prim-ministru conservator, adăugând că „ar trebui să fie absolut ultima soluție. Așadar am rețineri față de ce se propune”.Foștii premieri conservatori Theresa May și John Major au avertizat la rândul lor în termeni mai duri împotriva planului, afirmând că ar putea afecta imaginea Regatului Unit pe scena internațională, o părere împărtășită și de Michael Howard și lordul William Hague, doi foști lideri ai Partidului Conservator.Însă ministrul de interne Priti Patel a insistat că legea ar crea „măsuri de salvgardare și mecanisme” pentru a proteja cetățenii din Irlanda de Nord.În timpul unei dezbateri parlamentare care a durat cinci ore, premierul Boris Johnson a susținut la rândul său că abordarea Uniunii Europene ar putea duce la verificări excesive și chiar tarife comerciale asupra bunurilor care circulă din Marea Britanie în Irlanda de Nord.Acesta a declarat că legea ar asigura „integritatea economică și politică” a Regatului Unit, acuzând Uniunea Europeană de formularea unor cereri incorecte în timpul negocierilor privind încheierea unui acord comercial.