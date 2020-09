Scandal în Cehia după ce o școală a fost acuzată de segregarea copiilor romi / Directorul afirmă că este vorba de o „clasă sportivă”

Potrivit site-ului Novinky.cz, părinții unei școli din orașul Most, care are o comunitate semnificativă de romi, s-au plâns că în clasa întâi din cele trei clase organizate de școală două conțin doar copii romi în timp ce o a treia este rezervată copiilor albi.„De ce nu pot învăța copiii noștri împreună?”, a întrebat o mamă citată de Novinky, afirmând că „locuiesc împreună în acest oraș oricum”, femeia relatând că că fiica sa a ajuns într-o clasă în care erau doar copii romi.Directorul școlii a negat acuzațiile, explicând că una dintre clase este cu profil sportiv și că locurile sunt oricum repartizate în funcție de ordinea înscrierii.„Este adevărat că nu avem copii romi în clasa sportivă în acest an dar îi avem în clasa a doua, a treia și a patra”, a declarat acesta, adăugând că „nu este adevărat că avem doar copii romi în celelalte două clase, sunt și copii albi dar dată fiind situația din Most nu putem evita...să avem 80% copii romi într-o clasă și 20% albi”.Organizația pentru drepturile omului Amnesty International a criticat în mod repetat Cehia pentru discriminarea copiilor romi, relatând în luna aprilie a anului trecut despre faptul că „există numeroase școli unde majoritatea copiilor sunt romi”.Cehia are o comunitate romă estimată între 250.000 și 300.000 de locuitori dintr-o populație totală de 10,7 milioane însă doar 5.000 de persoane s-au declarat de etnie romă la un recensământ din 2011 de teama discriminării.