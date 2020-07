VIDEO Cum a fost redeschiderea barurilor în Anglia. ”Limpede precum cristalul”, oamenii beți nu pot păstra distanța fizică, spune șeful poliției

John Apter a spus că este ”limpede precum cristalul” că petrecăreții nu vor ține cont de regula de distanțare fizică de cel puțin un metru, în timp ce restricțiile au fost relaxate sâmbătă.

Profesorul Chris Whitty a spus că pandemia ”este departe de a fi gata” și a făcut apel la public să țină cont de distanțarea fizică în timp ce barurile și restaurantele s-au deschis.

Dar imaginile din cartierul londonez Soho au arătat că străzile au fost pline de sâmbătă dimineață.

Can't wait to see how they track and trace this. #soho https://t.co/rVRxQzZpmP