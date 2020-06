FOTO Mii de israelieni protestează față de planurile de anexare a unor părţi din Cisiordania

Protestând cu măşti pe faţă şi păstrând distanţa, în virtutea noilor restricţii legate de coronavirus, demonstranţii au purtat pancarte pe care scria "nu anexării, nu ocupaţiei, da păcii şi democraţiei'', ''vieţile palestiniene contează'' sau ''nu redaţi măreţia Apartheidului''.

#Israel - Over a thousand people demonstrate against Israeli annexation of parts of the West Bank, Tel Aviv. \uD83D\uDCF8 pic.twitter.com/dTWaRxWFDa

Peste 30 de partide şi organizaţii neguvernamentale au lansat apelul pentru această demonstraţie. Potrivit organizatorilor, numărul participanţilor a fost de mii, în timp ce poliţia nu a dat o estimare oficială.

Printre vorbitori s-a numărat senatorul american Bernie Sanders, care s-a adresat mulţimii prin video. El s-a declarat mulţumit că atât de multe persoane, atât evrei cât şi arabi, au manifestat pentru pace, dreptate şi democraţie, conform ziarului Haaretz, citat de dpa.

Guvernul Israelului intenţionează să anexeze coloniile israeliene şi Valea Iordanului din Cisiordania, în conformitate cu planul de pace pentru Orientul Mijlociu al preşedintelui SUA, Donald Trump, lansat la sfârşitul lunii ianuarie.

Acest plan, care prevede suveranitatea israeliană asupra a peste 30% din Cisiordania ocupată, a fost amplu criticat, iar palestinienii l-au respins de teamă că va recunoaşte pretenţiile Israelului asupra părţilor din Cisiordania pe care ei le doresc pentru un viitor stat.

Demo in #TelAviv that the police tried to prohibit. Packed (distanced/masked ), angry about #annexation... & lots of tributes to Iyad al Hallaq. #Israel #Palestine pic.twitter.com/BikTpSGXP6