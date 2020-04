China trimite o echipă de experţi pentru a-l sfătui pe liderul nord-coreean Kim Jong Un

Delegaţia de stat condusă de un membru important al Partidului Comunist Chinez ar fi ajuns joi în Coreea de Nord. Vizita are loc în condiţiile în care în această săptămână, aceleaşi surse citate de site-ul sud-coreean Daily ND, coordonat de dezertori nord-coreeni, susţineau că Kim Jong Un se află sub tratament după o intervenţie chirurgicală. „Fumatul excesiv, obezitatea și oboseala au fost cauzele directe ale intervenţiei cardiovasculare de urgenţă a lui Kim”, se arăta în articolul publicat de Daily NK.Însă, joi, președintele SUA, Donald Trump, s-a declarat sceptic cu privire la faptul că liderul nord-coreean ar fi grav bolnav. "Cred că raportul (n.red. publicat de Daily NK a fost incorect", a declarat Trump, dar a refuzat să detalieze.