Coronavirus: Muncitorii chinezi din SUA își pierd vizele odată cu slujba. Dar zborul acasă în China este prea scump

Tang Chen provine din provincia estică a Chinei, dar a lucrat în SUA încă din 2014. Viza ei de lucru H1-B urmează să expire la sfârșitul acestui an, așa că firma unde Tang lucra ca dezvoltator de software în Fort Washington, Pennsylvania, începuse procesul complicat de a solicita pentru ea green card-ul , ceea ce i-ar permite să trăiască și să lucreze în SUA permanent, potrivit CNN Tânăra de 33 de ani era atât de încrezătoare în ceea ce privește o viață nouă în America că și-a cumpărat un chiar și un apartament în SUA. Dar când Tang a fost concediată pe 13 martie, ea nu a pierdut doar sursa de venit - și-a pierdut statutul oferit de viză.Acum, fostul ei angajator a decis să nu mai continue procesul de obținerii a green card-ului, iar calea către reședința permanentă s-a pierdut și ea.Atunci când deținătorii de vize H1-B, precum Tang, își pierd locul de muncă, au 60 de zile pentru a depune o schimbare de statut - cum ar fi turist sau student - sau găsesc un nou angajator dispus să susțină viza de muncă.Dacă nu pot obține un nou loc de muncă sau nu își pot schimba statutul, trebuie să părăsească SUA - sau să-și depășească ilegal viza, ceea ce le-ar putea aatrage interdicția de a reveni în SUA în viitor.De când a fost disponibilizată, Tang nu a avut prea mult noroc la interviuri și nu este optimistă cu privire la faptul că ar putea fi anagajată în mijlocul unei pandemii cu recesiune în curs de dezvoltare.Se resemnase să se întoarcă în China, dar nu există locuri disponibile pentru zboruri directe în aprilie, iar Tang este îngrijorată de faptul că, printr-o călătorie cu escale, ar putea contracta coronavirusul."Chiar dacă vreau să mă întorc acum, nu pot primi un bilet de avion", a spus ea.De la sfârșitul lunii martie, China a redus numărul de zboruri internaționale de intrare la sub 134 pe săptămână. Numărul în scădere al zborurilor a înregistrat o creștere a prețurilor biletelor. Numărul călătorilor zilnici, inclusiv cetățenii chinezi, care intră astfel în țară a fost limitat la 4.000.Nu există statistici oficiale despre câți cetățeni chinezi din SUA și-au pierdut locul de muncă ca urmare a pandemiei coronavirusului, dar CNN a văzut două grupuri pe WeChat, o platformă de mesagerie „obligatorie” pentru diaspora chineză, în care sute de persoane pretind că sunt în această situație, își împărtășesc povești și fac schimb de informații.„Nu am văzut niciodată atât de mulți deținători de vize pierzându-și locul de muncă”, a spus Ying Cao, un avocat din domeniul imigrației cu sediul în New York, ai cărui clienți sunt în mare parte expați chinezi. „Este cel mai rău decât în 2008”, a adăugat, când criza financiară mondială a provocat pierderi de 2,6 milioane de locuri de muncă.