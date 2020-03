Harvey Weinstein a fost condamnat la 23 de ani de închisoare

Juraţii au stabilit vinovăţia lui Weinstein în cazul a două capete de acuzare: agresiune sexuală, care atrage condamnare între cinci şi 25 de ani de închisoare, şi viol, pedepsit de la închisoare cu suspendare până la 4 ani după gratii, scrie CNN.





Sentinţa a fost pronunţată miercuri.

Avocaţii lui Harvey Weinstein, găsit vinovat de viol și agresiune sexuală, ceruseră pentru clientul lor pedeapsa minimă, de 5 ani în închisoare. Apărătorii îşi motivează solicitarea prin „căderea monumentală în dizgraţie” deja suferită de clientul lor, notează The Hollywood Reporter.Cazul este considerat definitoriu pentru mişcarea globală #MeToo, împotriva hărţuirii sexuale. Analiştii spun că verdictul va influenţa şi viitoarele procese ale unor persoane acuzate de abuzuri sexuale, încurajând sau descurajând victimele să raporteze astfel de cazuri.Peste 80 de femei, printre care actriţe precum Angelina Jolie, Salma Hayek şi Gwyneth Paltrow, l-au acuzat pe Harvey Weinstein de hărţuire sexuală, viol sau agresiune, în urma apariţiei, la începutul lunii octombrie 2017, a unui articol în The New York Times în care erau oferite detalii cu privire la mai multe plângeri pe numele producătorului de film.Harvey Weinstein este subiectul mai multor anchete ale poliţiilor din Los Angeles şi Londra. La New York a fost pus sub acuzare pentru prima dată. La începutul lunii ianuarie, Weinstein a fost pus sub acuzare şi la Los Angeles, pentru violenţe sexuale săvârşite asupra altor două victime.