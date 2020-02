VIDEO Tensiuni la granița Turciei cu Grecia: Polițiștii greci au folosit gaze lacrimogene, în timp ce migranții au aruncat cu pietre

Poliţia a folosit gaze lacrimogene împotriva unui grup de migranți care arunca pietre în polițiștii de frontieră de la granița cu Turcia, arată imagini difuzate de televiziunea greacă, relatează Reuters. Grecia a declarat sâmbătă că este decisă să menţină vigilenţa la graniţa cu Turcia şi să împiedice intrările ilegale în Uniunea Europeană, după ce Ankara a permis unui mare număr de migranţi să ajungă în zona de frontieră.

Grupuri de oameni au aruncat, sâmbătă dimineața, pietre către poliția greacă de pe partea turcă a graniței. Autoritățile nu au permis reprezentanților mass-mediei să se apropie de partea greacă a graniței, iar jurnaliștii au fost ținuși la un kilometru distanță. Un martor Reuters a spus că zona miroase puternic a gaze lacrimogene.

”Guvernul va face tot ce este necesar pentru a-și proteja granițele”, a spus purtătorul de cuvânt al Guvernului, Stelios Petsas, reporterilor. În ultimele 24 de oeri, a spus el, autoritățile din Grecia a prevenit încercarea a 4.000 de persoane de a trece frontiere.

”Asta nu are nimic de a face cu Idlib”, a spus el.

VIDEO: Clashes on border between #Greece / #Turkey this morning. Turkish troops fire into the air to drive migrants towards border, Greek guards respond with tear gas to force them back. pic.twitter.com/SMNiryOJHf #Turkiye \uD83C\uDDF9\uD83C\uDDF7 #Greece\uD83C\uDDEC\uD83C\uDDF7 #NATO #EU \uD83C\uDDEA\uD83C\uDDFA #Erdogan #Merkel \uD83C\uDDE9\uD83C\uDDEA