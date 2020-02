Atlantic: Următorul candidat favorit al provocatorilor ruşi

Un videoclip cu o ceartă în faţa unei case din Dallas, filmat în primăvara trecută, a devenit repede viral sub titlul "o femeie rasistă spune ce-o să ne facă dacă vindem alimente în Dallas când o să avem permis". (În clip apar nişte comerianţi mexicani de taco, n. red). În câteva săptămâni, clipul a strâns 170.000 de vizualizări.

Aceasta este noua faţă a propagandei ruseşti. În 2016, Kremlinul a investit la greu în bancuri şi reclame pe Facebook, menite să sporească neîncrederea americanilor în sistemul electoral şi să-i învrăjbească. Dar acum, la aproape patru ani după un preşedinte a cărui retorică duşmănoasă şi ale cărui politici au provocat furia oamenilor în materie de rasă, inegalitate şi chiar în privinţa propriei preşedinţii, guvernul rus încă se mai amestecă, dar nu mai trebuie să se arate atât de inventiv. Cearta din videoclip, izbucnită din cauza unei camionete care vindea taco mexican, nu a fost creată în vreun atelier din Sankt Petersbuirg. Imaginile au înfăţişat un incident real, "made in America", iar tot ce a trebuit să facă Rusia a fost să-şi trimită provocatorii pe Twitter.

Acum, spre norocul ruşilor, cei doi favoriţi în cursa pentru preşedinţie, Donald Trump şi Bernie Sanders, sunt la fel de contestaţi, dar amândoi sunt candidaţii pe care provocatorii ruşi au căutat să îi promoveze în 2016, după cum a constatat consilierul special Robert Mueller. De această dată, terenul democraţilor este destul de aglomerat, dar nu are niciun candidat arţăgos de talia lui Hillary Clinton pe care să îl poată da la sfâşiat. Dacă alegerile ajung în cele din urmă să însemne o confruntare între Trump şi Sanders, e garantat că unul dintre candidaţii preferaţi de Kremlin în 2016 va câştiga. Ei se deosebesc foarte mult din punctul de vedere al ideologiei, dar amândoi sunt aproape la fel de potriviţi pentru a răspunde intereselor Kremlinului, amândoi fiind contestaţi acasă şi amândoi încurajând reţinerea Statelor Unite faţă de străinătate. Atât Sanders, cât şi Trump susţin că vor ca Statele Unite să-şi reconcentreze atenţia spre sine - un mesaj care cu siguranţă este pe placul multor americani. Dar asta nu înseamnă că maşinăria propagandei ruseşti se încetineşte, ci că ea are acum un nou obiectiv, potrivit The Atlantic , citat de Rador.