A folosit cantități ”excesive” de odorizant spray auto, potrivit pompierilor.

S-a acumulat gaz de la spray și astfel s-a produs explozia, distrugând geamurile, ușile, dar șoferul a reușit să scape doar cu răni ușoare.

Poliția a spus că incidentul din Halifax de sâmbătă ”putea fi mai grav” și a avertizat oamenii să urmeze sfaturile privind utilizarea în siguranță a sprayului.

A car explosion in Halifax Town Centre. What an enormous bang. I was in an adjacent bar.

Emergency services on scene in moments @WYFRS @WYP_Halifax @CMBC_CSRT @YorksAmbulance

Unbelievably the driver just climbed out. Thankfully there appears to be no injuries. #Calderdale pic.twitter.com/1yQkbndIjn