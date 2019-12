Ce se întâmplă când părăsești Armata Republicii Populare Chineze / Povestea unui tânăr student

La cât de mare este Armata Republicii Populare Chineze, numărând aproximativ 2 milioane de oameni, te-ai putea gândi că dacă un recrut vrea să renunțe la serviciul militar, pentru că nu poate suporta rigorile armatei, nu ar trebui să atragă foarte multă atenție la nivel național. Dar nu acesta a fost cazul unui student, care se confruntă acum cu mai multe sancțiuni, scrie CNN.

Tânărul Zhang Moukang nu are voie să călătorească în afara țării timp de doi ani, nu are voie să călătorească în China cu avionul, trenul sau autobuzul, nu are voie să cumpere proprietăți imobiliare, nu poate solicita un împrumut bancar sau o asigurare, nu are voie să pornească o afacere sau să studieze.

Mai mult, tânărul va fi obligat să plătească o amendă de 4.000 de dolari, plus suma de 3.750 de dolari armatei chineze pentru perioada petrecută în armată, pentru ”examinare politică”, examinare medicală, transport și cheltuieli de trai, precum și cele de cazare și hainele.

De asemenea, acesta va fi umilit în public: acțiunile și sancțiunile sale vor fi făcute publice prin televiziune, presa scrisă și rețelele de socializare.

Toate astea pentru că s-a înrolat în septembrie, dar a anunțat că vrea să plece în octombrie, iar în noiembrie a fost dat afară din armată, după ce și-a dat seama că armata chineză nu este viața pe care și-o dorește.

”Zhang Moukang nu s-a putut adapta la viața militară pentru că se temea de greutăți și oboseală”, potrivit site-ului Armatei Chineze.

Cazul lui Zhang ar putea fi rar, dar nu este unic.

Potrivit CNN, zeci de foști soldați au fost numiți și umiliți public în ultimii ani, iar pedepsele sunt prevăzute în legea chineză.

Beijingul folosește cazul lui Zhang pentru a-l da ca exemplu, potrivit Adam Ni, cercetător la Departamentul de Studii ale Securității și Criminologie de la Universitatea Macquarie Australia și co-editor al China Neican.

Ni a adăugat că ”acesta a fost un exemplu al tensiunilor cu care se confruntă Armata. Pe de altă parte are nevoie să proiecteze o imagine bună, iar pe de alta are nevoie să descurajeze comportamentul negativ și insubordonarea”.

Serviciul militar în China este tehnic obligatoriu, dar cum numărul voluntarilor este atât de mare, rar s-a aplicat obligativitatea în ultimii ani, spun experții.