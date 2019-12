Presa candadiană: China doreşte tăcerea Canadei. Exact ce noi nu trebuie să facem

Duminică, s-a împlinit un an de când, pe Aeroportul Internaţional din Vancouver, autorităţile canadiene au arestat-o pe Meng Wanzhou în urma unei cereri de extrădare formulate de Statele Unite. De atunci s-au întâmplat multe lucruri, scrie publicația canadiană The Glob and Mail , citată de Rador.