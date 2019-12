Statele Unite: O femeie s-a prefăcut că îi e rău pentru a ocupa un loc mai bun în avion. Piloții au hotărât să aterizeze de urgență

O femeie care s-a prefăcut că are probleme de sănătate în timpul unui zbor pentru a obține un loc mai bun a determinat piloții să întoarcă avionul și să aterizeze de urgență. Pasagera, al cărei nume nu a fost dat publicității, zbura din Florida la Miami când s-a văitat că are problemele respiratorii, notează The Independent Oamenii legii au fost nevoiți să evacueze toată aeronava din cauză că femeia refuza să se debarce. În cele din urmă, poliția a convins-o să coboare din avion, moment în care femeia a admis că a inventat problemele medicale pentru a primi un loc cu mai mult loc, potrivit declarației oferite de Departamentul de Poliție din Pensacola, Florida.„În ziua de vineri, 29 noiembrie, zborul 3508- American Eagle s-a întors la Pensacola din cauza unui pasager care a solicitat asistență medicală", au declarat reprezentanții American Airlines printr-un comunicat.Femeia este momentan ținută în custodie în conformitate cu Legea Sănătății Mentale din Florida care permite persoanelor cu afecțiuni mentale să fie reținute până la 72 de ore, dacă se crede că riscă sunt un pericol pentru ei sau dacă pot răni pe alții.