SUA expulzează doi delegați cubanezi de la ONU, invocând existența unei amenințări la adresa securității naționale

"Departamentul de Stat a anunțat azi Ministerul cubanez de Afaceri Externe că SUA cere plecarea imediată a doi membri ai delegației permanente cubaneze la Națiunile Unite, pentru abuzarea privilegiilor de reședință", a declarat purtătoarea de cuvânt Morgan Ortagus.



"Acest lucru a fost cauzat de încercările lor de a conduce operațiuni împotriva Statelor Unite."



Departamentul de Stat nu a oferit detalii legate de aceste încălcări și dacă ele au avut loc în timpul misiunilor lor oficiale, în New York. De asemenea, SUA a anunțat că toți membrii rămași din delegația cubaneză vor avea restricții de călătorie, fiindu-le permis accesul numai pe insula Manhattan - cea mai puternică restricție aplicată de SUA unei delegații ONU.



Ministrul cubanez de Externe, Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla a răspuns la câteva ore, pe Twitter, susținând că acuzațiile sunt "vulgare și defăimătoare".



"Resping categoric expulzarea nejustificată a doi oficiali din cadrul delegației permanente a Cubei la ONU și mărirea restricțiilor privind deplasarea diplomaților și a familiilor lor", a scris Rodriguez.



"Acuzația că ar fi realizat acțiuni incompatibile cu statulul lor diplomatic este un act de defăimare vulgară."



Rodriguez susține că SUA încearcă să "provoace un conflict diplomatic" care ar putea duce la închiderea ambasadelor bilaterale, intensificarea blocadelor și crearea de tensiuni între cele două state.



Oficialul din partea Departamentului de Stat a spus celor de la CNN că "guvernul cubanez a avut ca țintă SUA, prin trimiterea de personal deghizat ca personal diplomatic pentru a se implica în activități care aduc prejudicii securității naționale a SUA".



Relațiile dintre SUA și Cuba sunt tensionate încă din 1959, de la răsturnarea regimului susținut de SUA în Havana, de către Fidel Castro și întoarcerea sa către Uniunea Sovietică.

I strongly reject unjustified expulsion of 2 officials from Permanent Mission of #Cuba to the #UN & increased restrictions of movement imposed on our diplomats & their families. Allegations that they engaged in actions incompatible with their diplomatic status is a gross slander.