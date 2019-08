VIDEO România se numără printre țările care vor prelua imigranți de pe nava Ocean Viking

Înțelegerea prin care Malta a fost de acord să permită ancorarea navei Ocean Viking într-unul din porturile sale a urmat "unor discuții cu Comisia Europeană și mai multe state membre, în special Franța și Germania", a mai informat Guvernul maltez.

UPDATE: 356 survivors rescued in the #CentralMediterranean are now being transferred from the #OceanViking to #Malta on board a Maltese @Armed_Forces_MT vessel.



After nearly 2 weeks stranded at sea, a coalition of #EU countries finally stepped up to grant them a place of safety. pic.twitter.com/LicNiJPLBJ