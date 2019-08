SUA: Un candidat republican anti-Trump denunță rasismul preşedintelui american

Bill Weld, candidatul republican care doreşte să îl înfrunte pe Donald Trump în alegerile primare în vederea desemnării drept candidat la alegerile prezidenţiale din 2020, a denunţat duminică "rasismul" preşedintelui american, apreciind că ar putea însemna sfârşitul partidului conservator american, transmite AFP, citat de Agerpres.Are intenţia să îi ajute pe angajaţii prost plătiţi, să apere mediul şi să îi unească pe americani, dar Bill Weld, în vârstă de 74 de ani, fost guvernator de Massachusetts, este poate candidatul cu cele mai puţine şanse să se prezinte la scrutinul prezidenţial, având în vedere impozanta maşinărie electorală a lui Donald Trump, care are deja susţinerea totală în cadrul Partidului Republican.În marja unui miting electoral cu ocazia unui târg desfăşurat în localitatea Des Moines din statul Iowa, Weld a lansat un avertisment dur partidului din care face parte."Dacă Partidul Republican nu respinge direct tiradele sale rasiste la Washington, riscă o înfrângere masivă în 2020", a declarat el în faţa presei. Preşedintele, a adăugat Weld, are sânge pe mâini după atacul armat din El Paso, Texas, soldat cu 22 de morţi la sfârşitul săptămânii trecute, deoarece manifestul rasist al autorului "pare inspirat direct din discursurile lui Trump"."Aşadar da, consider că are o legătură expresă cu uciderea în masă din El Paso dar şi, într-un sens mai larg, cu atmosfera care determină toate aceste ucideri", a adăugat el.Donald Trump şi consilierii săi au decis să divizeze ţară în toate modurile posibile insuflând americanilor mânie şi ură. "Este o direcţie contrară celei pe care vrem să o urmăm", a proclamat aspirantul la funcţia de preşedinte al SUA.Bill Weld, apropiat de libertarieni - se opune hotărât oricărei forme de intervenţie a statului federal -, a susţinut puncte de vedere incredibil de progresiste."Bogaţii sunt prea bogaţi, săracii sunt prea săraci, iar aceasta nu este bine pentru coeziunea socială", a afirmat el.El a luat în derâdere poziţia lui Trump pe subiectul schimbărilor climatice, pe care le-a calificat drept o "farsă", şi s-a revoltat împotriva lipsei de umanitate a preşedintelui american în privinţa imigranţilor.În timpul mitingului electoral în faţa câtorva zeci de participanţi, Bill Weld l-a numit pe Trump un fals republican "deoarece nu susţine rigurozitatea bugetară".Weld are însă şanse slabe să obţină nominalizarea din partea partidului pentru scrutinul prezidenţial. Conform unui sondaj realizat în marja târgului din Des Moines, unde au participat şi aproximativ douăzeci de candidaţi democraţi, Trump ar urma să beneficieze de sprijinul a 97% din intenţiile de vot ale republicanilor