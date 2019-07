Incendii de vegetație de amploare în centrul Portugaliei: Opt pompieri și 12 civili au fost răniți

Peste 800 de pompieri au fost mobilizați în centrul Portugaliei pentru a stinge trei incendii puternice de vegetație, iar autoritățile au emis ordine de evacuare pentru populația din zonele afectate, scrie Mediafax citând BBC.

Cele trei incendii s-au declanșat sâmbătă, iar autoritățile au anunțat că duminică au reușit să țină sub control două dintre acestea. Incendiile s-au răspândit rapid din cauza vântului puternic din regiune.

Opt pompieri și 12 civili au fost răniți, iar Armata a decis mobilizarea soldaților pentru a ajuta la stingerea focului. Mai multe șosele importante au fost închise.

#Portugal consumed by wildfires as 1,000 firefighters combat the flames pic.twitter.com/fnj48ef1Kn