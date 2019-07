Imaginea zilei Cum a apărut Buzz Aldrin la reuniunea a opt astronauți din programul Apollo

Astronauts (depicted from L to R, via @explorersclub):



Charlie Duke (Apollo 16); Buzz Aldrin (Apollo 11); Walter Cunningham (Apollo 7); Alfred Worden (Apollo 15); Rusty Schweickart (Apollo 9); Harrison Schmitt (Apollo 17); Michael Collins (Apollo 11); Fred Haise (Apollo 13): pic.twitter.com/e4zSdaShIN