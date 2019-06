R. Moldova: Plahotniuc ”a plecat pentru câteva zile din ţară, la familia sa” / Cel puțin cinci avioane private au decolat de la Chișinău, unul cu familia lui Ilan Shor / Maia Sandu: Nu prea sunt locuri pe Pământ unde se pot ascunde

Anunțul vine după ce, vineri seară, reprezentanții Partidului Democrat au anunțat retragerea de la guvernare, prin demisia miniștrilor Cabinetului condus de Pavel Filip. "Acțiunile abuzive dictate de Plahotniuc nu vor rămâne nepedepsite", a afirmat premierul numit de noua majoritate, Maia Sandu.“În legătura cu speculaţiile apărute în presă despre aşa-zisa dispariţie a liderului PDM, precizăm că domnul Vlad Plahotniuc a plecat pentru câteva zile din ţară, la familia sa”, se spune în comunicatul democraților moldoveni. Plahotniuc este divorțat, fosta lui soție și cei doi copii locuind în Elveția, unde oligarhul are mai multe proprietăți.Presa moldoveană scrie că, după anunțul democraților lui Plahotniuc, cel puțin cinci avioane private au plecat de pe aeroportul din Chișinău, cu destinații precum Moscova, Odesa, Kiev și Londra.Unul dintre avioanele care a ajuns în Rusia avea la bord mai mulți membri ai familiei lui Ilan Shor, primar de Orhei și lider al partidului Shor, formațiune aflată sub influența lui Plahotniuc, potrivit Agora.md.„Sunt mijloace prin care aceşti oameni vor fi readuşi şi vor răspunde în faţa justiţiei din Moldova”, a spus Maia Sandu despre avioanele care părăsesc R. Moldova„Nu pot trăi liniștit nicăieri. Am văzut niște politicieni români care au mers în Costa Rica și au fost extrădați. Nu prea sunt locuri pe Pământ unde se pot ascunde. O să ajungem să avem o procuratura independentă care într-un moment va cere extrădarea lor și o să fie sancționați. Foarte important acum este să pornim pe urmele banilor și să încercăm să-i recuperăm”, a declarat Maia Sandu într-o emisiune la ProTV Chișinău.