Președintele Trump s-a lăudat cu întâlnirea cu prințul Charles, scriind din greșeală prințul ”balenelor”, în loc de prințul de Wales

Președintele american Donald Trump a lăudat joi pe Twitter activitatea sa diplomatică din ultima vreme subliniind că tocmai ce s-a întâlnit cu Regina Angliei și prințul Charles, scriind din greșeală Prince of Whales (Prințul Balenelor), în loc de Wales, relatează Reuters. Ulterior acesta și-a corectat greșeala.

”Mă întâlnesc și vorbesc cu guverne străine în fiecare zi. Tocmai m-am întâlnit cu Regina Angliei (U.K.), prințul Balenelor, premierul Regatului Unit, premierul Irlandei, președintele Franței și președintele Poloniei”, a scris el pe Twitter.

Donald Trump a fost în Regatul Unit, împreună cu soția sa Melania, pentru o vizită de trei zile. Acesta a fost întâmpinat pe 3 iunie la Buckingham Palace de prințul Charles și de Camilla Parker.

I meet and talk to “foreign governments” every day. I just met with the Queen of England (U.K.), the Prince of Wales, the P.M. of the United Kingdom, the P.M. of Ireland, the President of France and the President of Poland. We talked about “Everything!” Should I immediately....