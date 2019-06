”Cea mai mare epidemie consemnată vreodată la animale”. Pesta porcină face ravagii în Asia și nimeni nu o poate opri. China ar putea sacrifica 200 de milioane de porci

Potrivit ultimei informări a autorității sanitar-veterinare, pesta porcină evoluează în România în aproape 400 de focare, după ce au fost stinse peste 850 de focare. În total, la noi în țară au fost sacrificați 366.000 de porci, fiind consemnate și peste 1.300 de cazuri la mistreți. Prezenţa virusului PPA în ţara noastră a fost semnalată pentru prima oară pe 31 iulie 2017, în judeţul Satu-Mare.

Pesta suină africană, supranumită ”Ebola porcină”, ce nu afectează oamenii dar este mortală pentru porci, a fost descoperită în China în august anul trecut, ducând la haos și la sacrificare a peste 1,2 milioane de animale în China și Vietnam. În China sunt crescuți aproape jumătate din porcii lumii, așa că prețul cărnii de suine a crescut deja cu 40%.Nu există vaccin pentru pesta porcină, așa că singura opțiune pentru a o ține sub control este sacrificarea animalelor contaminate. Potrivit unor estimări, China va fi nevoită, până la urmă, să ucidă până la 200 de milioane de porci.Virusul poate rezista câteva săptămâni pe aproape orice suprafață, de la haine la vehicule, ceea ce înseamnă că poate ajunge ușor la mare depărtare de locul inițial al focarului. S-a întins ca un incendiu prin Asia, aducând dezastru pentru crescătorii de porci din Vietnam și Cambogia și punând Thailanda, al doilea producător de carne de porc din Asia, sub ”cod roșu”.În ultimele săptămâni, numărul cazurilor din Mongolia, Coreea de Nord și Hong Kong a tot crescut, iar Coreea de Sud face analize de sânge porcilor trecuți pe la fronieră. Organizația pentru Alimente și Agricultură a ONU și experții regionali se tem că urmează Myanmar, Filipine și Laos, vulnerabile la o epidemie din cauza neputinței de a controla circulația suinelor și a produselor din porc peste aceste granițe vulnerabile.”Este cea mai mare epidemie a unei boli la animale pe care am avut-o vreodată pe planetă”, spune Dirk Pfeiffer, epidemiolog veterinar la City University din Hong Kong și expert în pestă porcină africană.”Febra aftoasă și boala vacii nebune par că nu au fost nimic în comparație cu ce se întâmplă acum. Și nu avem nicio cale prin care să-i oprim răspândirea”, a adăugat expertul.