BREAKING NEWS Theresa May demisionează

Premierul Theresa May a anunțat că va demisiona în 7 iunie. May a făcut acest anunț în fața reședinței oficiale a premierului, 10 Downing Street, vizibil emoționată, pe punctul de a izbucni în plâns.







"Am făcut tot ce am putut să conving deputații să sprijine acordul... din păcate nu am reușit să fac asta”, a declarat May.





Ea a mai spus că a căutat compromisul, care nu este un ”cuvânt murdar” și finalizarea procesului început de David Cameron. May a trecut în revistă principalele momente de la referendumul pentru ieșirea din UE, din 2016.







Ea a transmis un mesaj de unitate. ”Stăm împreună și împreună aveam un viitor bun. Sunt atâtea de care putem fi mândri și optimiști” a spus May.







Vizibil emoționată, pe punctul de a izbucni în plâns, Theresa May și-a încheiat discursul spunând că este onorată să fi fost premierul Marii Britanii. ”A fost onoarea vieții mele să fiu a doua femeie prim ministru a țării, dar cu siguranță nu ultima. sunt profund recunoscătoare pentru onoarea de a fi servit țara”.