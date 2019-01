Donald Trump anunță că a primit o scrisoare "formidabilă" din partea liderului nord-coreean Kim Jong Un

"Tocmai am primit o scrisoare formidabilă de la Kim Jong Un. Am stabilit cu adevărat o relație foarte bună. Vom avea probabil o altă întâlnire", a declarat Trump, adăugând însă cu nu există "nicio urgență".Miliardarul republican a susținut că ar fi existat "un mare război în Asia" fără apropierea inițiată între cei doi lideri, marcată de summitul istoric din iunie anul trecut, la Singapore.Trump afirmase în urmă cu o zi că este "nerăbdător să-l întâlnească pe președintele Kim, care realizează foarte bine că țara sa posedă un formidabil potențial economic".Această declarație venise după cele făcute de Kim Jong Un cu ocazia discursului de Anul nou, în care amenința că își va schimba atitudinea dacă Washingtonul menține sancțiunile economice legate de sectorul nuclear."Dacă SUA nu își respectă promisiunea pe care au făcut-o lumii și persistă în sancțiunile și presiunile asupra RPDC, am putea fi nevoiți să explorăm o nouă cale pentru a apăra suveranitatea țării noastre și interesele supreme ale statului nostru", amenințase Kim.Acesta se declarase însă pregătit pentru o întâlnire "în orice moment" cu Donald Trump pentru a ajunge la "rezultate care vor fi salutate de comunitatea internațională".