Prințul Charles spune că nu va continua campaniile sociale și pentru mediu după ce va fi rege: ”Nu sunt atât de prost”

”Ideea că, într-un fel oarecare, dacă o să ajung la tron, o să procedez exact la fel, nu are niciun sens, pentru că cele două situații sunt complet diferite”, a spus Charles. Întrebat dacă va continua campaniile publice pe care le desfășoară, el a răspuns: ”Nu, nu vor continua. Nu sunt atât de prost”.Marea Britanie are o monarhie constituțională, în care monarhul are un rol formal în formarea guvernului, dar este obligat să rămână neutru și nu are nicio putere politică efectivă”.Charles s-a exprimat, de-a lungul timpului, deschis pe probleme sociale sau privind protejarea mediului. Dar, a spus el la BBC, ca rege va fi în ”parametrii constituționali”. ”Chiar realizez că este cu totul altceva când ești suveran. Așa că, bineînțeles, înțeleg exact cum trebuie să fie”, a adăugat primul din linia de moștenitori la tronul Regatului Unit.