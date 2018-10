Ministrul britanic de Externe, sub focul criticilor, după ce a comparat UE cu URSS: Dacă veți transforma clubul european în închisoare, dorința de a fugi va crește

Jeremy Hunt a acuzat duminică UE că încearcă să "pedepsească" Regatul Unite pentru decizia de a părăsi blocul comunitar, făcând o paralelă cu URSS, care bloca plecarea în străinătate a cetățenilor săi.Peter Ricketts, secretar permanent al Foreign Office în perioada 2006 - 2010, funcția cu cel mai înalt rang a ministerului, a reacționat pe Twitter calificând aceste declarații drept "prostii nedemne de un ministru britanic de externe"."Indiferent ce părere ai despre Brexit, este o eroare de judecată nedemnă pentru ministrul britanic al Afacerilor Europene compararea Uniunii Europene cu Uniunea Sovietică", a a scris pe aceeași rețea socială succesorul său, în perioada 2010 - 2015, Simon Fraser.Marea Britanie ar urma să părăsească UE în martie 2019, dar cu 6 luni înainte de acest moment negocierile par să bată pasul pe loc."Am câștiga toți - în special miniștri de externe - dacă am deschide o carte de istorie din când în când", a reacționat luni purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Margaritis Schinas, la Bruxelles.În discursul său, Jeremy Hunt a evocat o vizită în Letonia, devenită o "democrație modernă, membră a NATO și a UE", după recâștigarea independenței."Ce s-a întâmplat cu încrederea și idealurile visului european? UE era destinată să apere libertatea. Uniunea Sovietică împiedica oamenii să plece", a continuat acesta.După care a avertizat: "Dacă veți transforma clubul european în închisoare, dorința de a fugi nu se va reduce ci, din contră, va crește și nu vom fi singurul prizonier care va încerca să scape".Ambasadoarea Letoniei la Londra a replicat că "UE a adus prosperitatea, egalitatea, creșterea și respectul" pentru țara sa în timp ce sovieticii au "distrus viețile a trei generații".Ministrul adjunct de externe al Cehiei, Tomas Petricek, a subliniat și el că "UE nu are nicio legătură cu URSS". "În Europa luăm deciziile în comun, la Bruxelles, în timp ce Moscova decidea pentru noi, fără noi".Jeremy Hunt este văzut ca unul dintre posibilii succesori ai premierului Theresa May.