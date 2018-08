"Ca şi ei, am o strategie pe termen lung": Trump îşi explică politica internaţională

Tensiuni cu Turcia, conflict comercial cu China, politica monetară a FED, Coreea de Nord: preşedintele Statelor Unite revine, luni, 21 august, asupra deciziilor sale politice, într-un interviu acordat agenţiei de presă Reuters.





Despre China



Donald Trump nu se aşteaptă la mare lucru de la negocierile comerciale cu China programate în această săptămână la Washington. Preşedintele american a adăugat că nu îşi fixează o limită de timp pentru a ieşi din contenciosul comercial dintre Beijing şi Washington. "Ca şi ei, am o strategie pe termen lung", a spus el. El a acuzat, de altfel, China, ca şi ţările din zona euro, că-şi manipulează valutele, potrivit



Despre Turcia



În acest interviu, preşedintele american exclude cea mai mică concesie faţă de Ankara în schimbul eliberării pastorului american Andrew Brunson, acuzat de terorism de justiţia turcă, adăugând că nu este deloc îngrijorat de urmările taxelor vamale pe care le-a impus ca ripostă. "Cred că ce face Turcia este foarte trist. Cred că ei fac o teribila greşeală. Nu vor exista concesii", a declarat el.

Donald Trump nu se aşteaptă la mare lucru de la negocierile comerciale cu China programate în această săptămână la Washington. Preşedintele american a adăugat că nu îşi fixează o limită de timp pentru a ieşi din contenciosul comercial dintre Beijing şi Washington. "Ca şi ei, am o strategie pe termen lung", a spus el. El a acuzat, de altfel, China, ca şi ţările din zona euro, că-şi manipulează valutele, potrivit Le Monde , citat de Rador.În acest interviu, preşedintele american exclude cea mai mică concesie faţă de Ankara în schimbul eliberării pastorului american Andrew Brunson, acuzat de terorism de justiţia turcă, adăugând că nu este deloc îngrijorat de urmările taxelor vamale pe care le-a impus ca ripostă. "Cred că ce face Turcia este foarte trist. Cred că ei fac o teribila greşeală. Nu vor exista concesii", a declarat el.





Pastorul Brunson a petrecut peste 20 de luni în detenţie înainte de a primi arest la domiciliu, în iulie.





Donald Trump a mai spus că se gândea că are un acord cu omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan, când a intervenit pe lângă Israel ca să obţină eliberarea unei cetăţene a Turciei.



Despre Coreea de Nord



Donald Trump a apreciat că este "probabil" să se întâlnească din nou cu liderul nord-coreean, Kim Jong-un, după summitul lor istoric din iunie de la Singapore. "Este cel mai probabil, dar nu vreau să fac comentarii". "Marea alchimie" ce s-a creat între el şi Kim, a adăugat el, a permis să se îndepărteze perspectivele unui nou război în Coreea din vara 2017, când tensiunile erau la un maxim între Washington şi Phenian.





"Îmi place, îmi place mult. (...) Am relaţii personale foarte bune cu preşedintele Kim şi cred că asta face ca lucrurile să funcţioneze", a spus el, referindu-se la oprirea testelor balistice ale Republicii Populare Democratice Coreea (RPDC).





El s-a lăudat de asemenea că a obţinut mai multe rezultate lucrând la dosarul nord-coreean "trei luni" decât predecesorii săi în 30 de ani. "Am oprit testele nucleare [ale Coreii de Nord]. Am oprit testele cu rachete. Japonia s-a ambalat. Ce se va întâmpla? Cine ştie? Vom vedea", a adăugat el.



Despre Rusia



Donald Trump a calificat drept "excelentă" întâlnirea sa de două ore cu omologul său rus, Vladimir Putin, de luna trecută de la Helsinki. "Am vorbit despre Israel, despre Siria, despre Ucraina", detaliază el, precizând că a "menţionat Crimeea, ca întotdeauna când vorbesc despre Ucraina".



El a dat asigurări că în niciun moment Putin nu i-a cerut să ridice sancţiunile americane luate împotriva Moscovei. "Nu intenţionez s-o fac. O voi lua în calcul numai dacă ei fac ceva care e bun pentru noi. (...) Sunt multe lucruri bune pe care le putem face unul pentru celălalt. Siria, Ucraina, multe alte lucruri...".



Despre Iran



Șeful Casei Albe dă asigurări că el "n-a spus niciodată" că se va întâlni cu conducătorii iranieni. "Dacă [preşedintele iranian, Hassan Rohani] vrea să ne întâlnim, fie. Dacă nu vrea să ne vedem, nu-mi pasă. (...) eu nu am cerut o întâlnire".



Despre ancheta privind Rusia



Donald Trump a declarat pentru Reuters, luni, 20 august, că e îngrijorat că orice declaraţie pe care ar putea-o face sub jurământ la o eventuală audiere de către procurorul special Robert Mueller ar putea fi foloistă pentru a i se aduce acuzaţii de fals în declaraţii.





El declară că se teme că anchetatorii vor compara potenţiala lui mărturie cu mărturia altor persoane interogate de echipa dlui Mueller, ca fostul director al FBI James Comey, foarte critic faţa de dl Trump, pentru a găsi neconcordanţe şi a le folosi împotriva lui.

"Dacă eu spun ceva şi el [Comey] spune ceva, e cuvântul meu contra cuvântului lui, şi el este cel mai bun prieten al lui Mueller, deci Mueller ar putea spune: "Bine, îl cred pe Comey" şi chiar dacă spun adevărul, asta face din mine un mincinos. Nu e bine".





În ciuda îngrijorărilor sale, dl Trump n-a vrut să spună dacă va accepta sau nu să fie interogat de dl Mueller, care anchetează bănuielile de amestec rusesc în alegerile prezidenţiale din 2016 şi o posibilă înţelegere secretă între echipa de campanie a lui Trump şi oficiali ruşi.





Preşedintele american a subliniat că are puterea să intervină în această anchetă, dar a decis să nu o facă până acum. El a refuzat din nou să blameze Rusia pentru orice amestec în alegerile din 2016, contrar concluziilor serviciilor sale de informaţii.