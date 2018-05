Turcia va riposta dacă SUA nu îi mai furnizează arme, avertizează ministrul Mevlut Cavusoglu

Camera Reprezentanţilor a SUA a prezentat vineri detaliile U.S. National Defense Authorization Act, un act normativ ce stabileşte în fiecare an politica de apărare a SUA şi bugetul alocat acesteia, care în propunerea prezentată este de 717 miliarde de dolari.Conform uneia dintre prevederile propuse, Departamentului Apărării i se solicită să înainteze Congresului un raport despre relaţiile dintre SUA şi Turcia, iar până la prezentarea acestui raport să fie sistate livrările majore de echipamente militare către Turcia."Dacă SUA ne impun sancţiuni sau vor face un asemenea pas, atunci Turcia cu siguranţă va riposta", a spus Mevlut Cavusoglu într-un interviu acordat postului CNN Turk, apreciind totodată că măsura propusă în acel act normativ este greşită, ilogică şi incompatibilă cu relaţiile dintre două ţări membre ale NATO.Turcia intenţionează să achiziţioneze peste 100 de avioane americane multirol F-35 şi negociază de asemenea achiziţia unor rachete Patriot. Însă guvernul de la Ankara a semnat deja cu Rusia un acord pentru cumpărarea de rachete sol-aer ruseşti S-400. Decizia privind achiziţia acestor sisteme, care nu sunt compatibile cu cele ale NATO, nemulţumeşte state membre ale Alianţei, inclusiv SUA, oficiali ai NATO avertizând Turcia cu privire la consecinţele acestei decizii.Ministrul turc de externe a dezaprobat aceste avertismente, el afirmând că relaţiile şi acordurile Turciei cu Rusia nu sunt o alternativă în faţa celor cu Occidentul şi a acuzat Washingtonul că încearcă să pună sub control acţiunile Ankarei."Turcia nu este o ţară sub comanda voastră (a SUA n.red), este o ţară independentă (...) Vorbind cu superioritate unei astfel de ţări, dictându-i ce poate şi ce nu poate să cumpere, nu este o abordare corectă şi ea nu se potriveşte cu alianţa noastră", a indicat şeful diplomaţiei turce.Relaţiile dintre Ankara şi Washington s-au deteriorat recent din cauza unei multitudini de chestiuni, printre care politica SUA faţă de Siria, procese care implică cetăţeni turci şi americani în ambele ţări şi achiziţia rachetelor S-400, aminteşte Agerpres.Mevlut Cavusoglu a anunţat că va efectua săptămâna viitoare o vizită în SUA şi va avea o întâlnire cu noul secretar american de stat Mike Pompeo.