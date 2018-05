VIDEO Manifestații de 1 Mai: Distrugeri şi ciocniri între poliţie şi peste 1.000 de manifestanţi cu cagule la Paris / Zeci de persoane arestate la Istanbul

Zeci de persoane arestate la Istanbul, plasat sub "asediu" de 1 Mai

Forţele de ordine au fost atinse de "tiruri cu proiectile la nivelul Boulevard de l'Hôpital", în arondismentul al XIII-lea, a confirmat pentru AFP Prefectura de Poliţie (PP).În faţa a aproximartiv 1.200 de persoane care purtau cagule - numărate de PP, poliţia a utilizat gaze lacrimogene şi două tunuri cu apă.Un restaurant McDonald a fost jefuit, geamuri au fost sparte, s-a aruncat cu dispozitive incendiare - manifestaţia a fost pătată de incidente pe traseu, ceea ce obligat coloana - care pormit cu peste o oră întârziere, către ora locală 15.40 (16.40, ora României) din Place de la Bastille către Place d'Italie - să se oprească frecvent.Ministrul de Interne Gérard Collomb a condamnat "cu fermitate" "violenţele şi distrugerile" comise în marja defilării."Totul este pus în aplicare pentru ca să se înceteze aceste grave tulburări ale ordinii publice şi să fie prinşi autorii acestor acte incalificabile", a scris ministrul pe Twitter.În timp ce manifestanţii încercau să-şi continue defilarea, pompieri interveneau în apropierea restaurantului fast-food pentru a stinge un început de incendiu.În fruntea coloanei, "black blocks" urlau "Toată lumea detestă poliţia", "Paris, în picioare, trezeşte-te", în spatele unor banderole pe care se puteau citi mesaje ca "Sub Kway la plajă", "de această dată ne-am organizat", "primii traşi pe sfoară, primii ghilotinaţi".Pe traseul manifestaţiei, protestatari au atacat o reprezentanță auto situată pe Boulevard de l'Hôpital, dar şi refugii de autobuz şi un escavator, incendiat cu un cocteil Molotov.O maşină şi un scuter au fost de asemenea incendiate.În această atmosferă, manifestanţi veniţi la defilarea tradiională, au cerut ”să fie lăsaţi pompierii să treacă”.Pe de altă parte, Emmanuel Macron s-a apărat marţi de acuzaţii potrivit cărora se "eschivează” de conflictele sociale din Franţa ducându-se în Australia de marţi şi până joi, apreciind că are "alte lucruri de făcut" decât să comenteze actualitatea în acest 1 Mai marcat de numeroase mobilizări, relatează Reuters."Vizitele sunt programate cu mult timp înainte, iar eu mă ocup mai întâi, în permanenţă, de ceea ce se întâmplă la Paris şi oriunde altundeva", a declarat preşedintele francez la sosirea în Australia.Întrebat despre legitimitatea vizitei sale în contextul în care în Franţa au loc numeroase mobilizări marţi - contra politicii sale sociale -, el a răspuns că nu are "temperamentul să se eschiveze de la orice-ar fi"."Ce vreţi să fac? Să rămân acasă şi să mă uit la televizor? Am altceva de făcut, continui să muncesc", a replicat el.Şeful statului a adăugat că ”nu există zi liberă atunci când eşti preşedintele Republicii”."Continui, peste tot, să dezvolt parteneriate strategice pentru Franţa, să lupt contra insecurităţilor (...), să ne dezvolt parteneriatele economice în vederea creării de locuri de muncă în ţara noastră. Asta este munca mea"."Reformele continuă să aibă loc în fiecare zi şi ele (vor continua) să o facă", a adăugat el.Emmanuel Macron îşi continuă turneul cu o vizită în Noua Caledonie, începând de joi şi până sâmbătă, unde urmează să discute cu forţe politice locale despre viitorul acestui teritoriu, cu şase luni înainte de referendumul de independenţă.Poliţia turcă a arestat marţi 84 de persoane, la Istanbul, şi a plasat oraşul sub un control consolidat, în contextul în care opoziţia a îndemnat la manifestaţii de 1 mai, relatează AFP.În total, 84 de persoane au fost reţinute la Istanbul, în pricipal în cartierul Besiktas, a anunţat poliţia din oraş. Persoanele arestate au fost ridicate cu un autobuz şi conduse la interogatoriu.Sărbătoarea de 1 Mai a fost marcată în trecut de confruntări între manifestanţi şi poliţişti, însă puterea a împiedicat în ultimii ani accesul în principalele locuri de manifestaţie în metropola turcă.Accesul în Piaţa Taksim, în centrul oraşului, a fost astfel în întregime blocat marţi de cordoane de poliţie. Autorităţile au blocat de asemenea accesul pe bulevardul Istiklal, principala stadă comercială şi pietonală din oraş, care a fost teatrul unor defilări ale opoziţiei.Susţinători ai opoziţiei care au încercat să se ducă în Piaţa Taksim au fost arestaţi fără menajamente. Unii au fost "placaţi" pe jos de poliţie, a constatat un forograf AFP.Potrivit agenţiei Anadolu, 26.000 de poliţişti au fost mobilizaţi marţi, la Istanbul, susţinuţi de trei elicoptere, 85 de camioane cu tunuri cu apă şi 67 de vehicule blindate.În paralel, mii de persoane au luat parte la un miting autorizat cu ocazia sărbătorii Zilei de 1 Mai în cartoerul Maltepe, la periferie."Manifestaţia de astăzi (marţi) este un mijloc ca muncitorii să respire şi ne prezentăm revendicările", a declarat Huda, un participant la acest miting.Mitinguri autorizate au avut de asemenea loc în capitală - Ankara - şi în al treilea cel mai important oraş din ţară - Izmir.Tensiunile politice sunt puternice în Turcia odată cu apropierea alegerilor parlamntare şi prezidenţiale anticipate, convocate de preşedintele Recep Tayyip Erdogan pe 24 iunie.Erdogan intenţionează să obţină al doilea mandat de şef al statului şi o largă majoritate parlamentară.