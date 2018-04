Franta: Antisemitismul-mai mult de 300 de personalitati denunta "o epurare etnica"

Mai mult de 300 de personalitati au semnat un „manifest contra noului antisemitism” in Franta, denuntand o „liniste mediatica” si o „epurare etnica la baza zgomotului din tara lui Emile Zola si Georges Clemenceau” in cateva cartiere, relateaza Le Monde. „ Noi cerem ca lupta contra acestei lipse de democratie, antisemitismul, sa devina cauza nationala pana nu este prea tarziu.”Manifestul a fost semnat atat de politicieni de dreapta si de stanga- fostul presedinte a republicii, Nicolas Sarkozy, fostul prim-ministru Manuel Valls , fostul primar al Parisului, Bertrand Delanoe, presedintele republicanilor Laurent Wauquiez- precum si de catre artisti: Gérard Depardieu, Charles Aznavour, Françoise Hardy.Alain Finkielkraut, Bernard-Henri Levy, Elisabeth Badinter et Luc Ferry se numara de asemenea printre semnatari alaturi de reprezentanti religiosi cat si de imami.„ In istoria noastra recenta, 11 evrei au fost asasinati si cativa torturati pentru ca evreii au fost islamisti radicali” scriu ei, cu referire la asasinatul lui Ilan Halimi din 2006, la uciderea dintr-o scoala evreiasca din Toulouse in 2012, la atacul lui Hyper Cacher in 2015, la moartea prin defenestrare la Paris a lui Sarah Halimi in 2017 si, recent, la moartea unei octogenare, Mireille Knoll, in capitala.